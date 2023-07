Twisted Metal : L’adaptation en série TV avec Anthony Mackie s’offre un premier vrai trailer

Lorsque l’on imaginait le retour de Twisted Metal, on pensait plutôt à un nouveau jeu et si ce projet pourrait être en développement, la licence reviendra tout d’abord avec une série télévisée. Une adaptation qui fait peu parler d’elle à cause d’un diffuseur qui ne l’aide pas à avoir une portée internationale (Peacock), et qui s’est récemment illustrée avec un extrait pour le moins peu convaincant lors du Summer Game Fest. La chaîne veut rattraper cela aujourd’hui avec un vrai trailer, qui nous en dévoile plus sur le show et ses ambitions