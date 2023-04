Twisted Metal : La série produite par PlayStation dévoile un premier teaser

Captain America roule des mécaniques

En plus du poster somme toute classique qui nous est présenté, c’est donc un court teaser qui a été diffusé afin de nous indiquer la date de diffusion de cette série. Twisted Metal débutera donc sa carrière à l’antenne dès le 27 juillet prochain, en exclusivité sur Peacock aux Etats-Unis. Ce qui veut dire que pour l’Europe et notamment la France, c’est l’inconnue la plus totale concernant un potentiel diffuseur.

Your driver has arrived with your order 🚘💥🤡 #TwistedMetal is streaming July 27, only on Peacock. pic.twitter.com/mHPeu3NWCY — Peacock (@peacock) April 28, 2023

Ce teaser ne nous apprend pas grand chose tout comme il ne nous montre rien de passionnant, en dehors d’un Anthony Mackie qui semble déjà cabotiner pour coller à l’esprit déluré de la série. On y voit tout de même Sweet Tooth faire une courte apparition à la fin du teaser, mais c’est tout pour le moment. Rendez-vous cet été pour en savoir un peu plus.