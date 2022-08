Le tournage de la série Twisted Metal est déjà terminé

Sony ne cache désormais plus ses ambitions d’adaptations sur petit et grand écran, et l’une des productions qui a été mises rapidement en chantier est celle de la série Twisted Metal. Visiblement, tout s’est bien passé du côté de ce projet puisque l’équipe nous a appris que le tournage était déjà finalisé, et que la série allait maintenant continuer sa production.

Bientôt des images ?

That’s a wrap on season one! pic.twitter.com/XpZLaXq7iK — Michael Jonathan (@beardymcwhisker) August 27, 2022

Fin de tournage pour la série Twisted Metal. C’est son showrunner Michael Jonathan Smith, que l’on connait aussi pour son travail sur la série Cobra Kai, qui déclare sur ses réseaux sociaux que le tournage de la première saison (si tant est qu’il y en ait une deuxième) de Twisted Metal vient de s’achever.

On sait encore peu de choses sur la série commandée par Peacock, si ce n’est que l’on retrouvera Anthony Mackie dans le rôle de John Doe, entre deux séances de bagarre dans son nouveau costume de Captain America. La série pourra aussi compter sur la voix, et seulement la voix, de Will Arnett, qui incarnera vocalement Sweet Tooth, mais aussi sur Stephanie Beatriz (Rosa dans Brooklyn 99), le lutteur Samoa Joe, Thomas Haden Church (l’Homme-sable de Spider-Man 3) et Neve Campbell (Scream).

Aucune date de diffusion n’a été annoncée pour le moment, mais avec le début de la post-production, on ne devrait pas tarder à voir quelques images du show.