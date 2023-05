Twistales annoncé : Cendrillon prend les armes dans ce nouveau jeu d’action et d’aventure

Cendrillon s’en va sauver le monde

Vous pouvez oublier ce que vous savez sur Cendrillon : celle de Twistale n’aura pas le même caractère. Elle a désormais tout perdu, que ce soit son royaume et son être aimé, de quoi la pousser à partir à l’aventure pour briser une terrible malédiction dans plusieurs contes de fées. Pour cela, elle sera non seulement armée d’une épée mais également d’un Grimoire magique qui pourra absorber la corruption des lieux et des ennemis que Cendrillon va rencontrer. Elle pourra même entrer dans un état de transe temporaire pour infliger plus de dégâts.

On peut voir tout cela dans cette vidéo diffusée à l’occasion de l’AG French Direct, où plusieurs concepts arts nous montrent les origines du projet.

Le titre se présente comme un jeu d’action et d’aventure à la troisième personne avec une part importante dédiée aux combats, mais aussi de nombreux puzzles à résoudre grâce aux pouvoirs que la princesse/guerrière va récolter au fil de son aventure. Des pouvoirs obtenus face à des vilains de contes connus, à l’image du Grand Méchant Loup.

Cependant, le projet ne verra pas le jour tout de suite puisqu’il n’est pas prévu avant 2025. Il a pour objectif de sortir sur PlayStation 5 et sur Xbox Series en plus du PC, et si vous souhaitez suivre le projet, vous pouvez déjà le wishlister sur Steam et suivre l’ouverture de sa page Kickstarter qui sera disponible dans quelques mois.