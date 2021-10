Triangle Strategy présente ses personnages et son histoire dans un nouveau trailer

Il n’a pas fallut attendre longtemps avant que l’on entende parler à nouveau de Triangle Strategy. Le jeu de Square Enix était apparu lors du dernier Nintendo Direct, mais il a également profité du Tokyo Game Show pour se présenter durant le Square Enix Presents. Et c’était bien l’un des seuls titres à avoir de nouvelles images en réserve, avec une nouvelle bande-annonce à la clé.

Triangle Strategy fait les présentations

Alors que la démo a permis à toutes celles et ceux qui sont intéressés par le titre d’en savoir un peu plus sur ce dernier, Triangle Strategy s’offre un nouveau trailer conséquent, qui fait ainsi le tour des différents protagonistes que l’on va croiser durant l’aventure. C’est donc l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’histoire tout en visionnant de nouvelles images de gameplay pour le Tactical-RPG de Square Enix.

Triangle Strategy sortira le 4 mars 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.