Un trailer de lancement pour Hero Must Die. Again

Degica Games, Pyramid et G-Mode viennent de dévoiler le trailer de lancement de leur « anti-RPG Fantasy » nommé Hero Must Die. Again (dont vous pouvez voir ou revoir la première bande-annonce).

Un anti-RPG épique sur le vieillissement et la mort

Vous êtes le héros et votre dernier souvenir est le suivant : vous étiez en train de vous battre contre le démon Guile et vous l’aviez abattu, sauvant ainsi votre monde. Cependant, vous semblez être mort dans la bataille et, maintenant, vous ne pouvez pas vous souvenir d’elle, celle pour laquelle vous êtes allé seul pour combattre le démon.

En raison de votre grande action, les dieux vous ont donné cinq jours de plus pour mettre de l’ordre dans vos affaires, mais le temps va rapidement prendre demander son dû péage et, plus les jours vont passer, plus vous deviendrez faible.

Un anti-RPG dans un monde de Fantasy où le héros commence au top de sa forme, et s’affaiblit plus le temps passe.

Plus de 50 fins différentes selon ce que vous auriez accompli.

Huit héroïnes uniques à courtiser, chacune avec leurs propres personnalités et motivations.

Visitez le monde que vous venez de sauver, et résolvez les problèmes restants afin d’amener un monde meilleur.

Hero Must Die. Again sort ce jour sur PlayStation 4 et PC et demain sur Switch.