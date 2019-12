Hero Must Die. Again aura droit à une sortie occidentale au printemps 2020

Il y a peu, l’éditeur Degica Games a fait une annonce relativement surprenante, tout du moins, pour celles et ceux qui ont suivi l’histoire du jeu : Hero Must Die. Again fera son entrée en occident au printemps 2020 sur PC via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Cela s’accompagnera déjà par une traduction anglaise et une sortie mondiale.

Yuusha Shisu fait son retour

Tout en proposant une première bande-annonce et quelques images, les développeurs des studios Pyramid et G-Mode confirment donc l’arrivée du titre sur nos consoles actuelles. Pour situer l’annonce, il faut savoir que Hero Must Die. Again était sorti initialement sur PlayStation Vita en 2016 uniquement au Japon sous le nom de Yuusha Shisu (Hero Dies).

Cette mouture Vita était elle-même une adaptation d’une version mobile sortie sur l’archipel nippon et qui était disponible entre les années 2007 et 2012. Rien que sur terminaux mobiles, il avait connu plusieurs itérations et de nouvelles éditions.

Les nouveautés de cette version

Avec cette nouvelle appellation, Hero Must Die. Again, le titre profitera d’une toute première apparition en occident avec une traduction anglaise. Bien qu’on pourra mettre la main sur le jeu en Europe, on doute néanmoins qu’une traduction dans notre langue soit prévue (mais qui sait, espérons !). Bien sûr, cela s’accompagne de graphismes en haute définition et de contrôles adaptés.

A cette occasion, une toute nouvelle musique composée par Kenji Ito (Final Fnatasy Legend, SaGa Frontier, Terra Battle…) a été enregistrée, intitulée Reincarnation. Elle servira de thème principal. Si vous êtes curieux, le site officiel propose d’écouter un extrait et de s’abonner à la newsletter.

Rappelons qu’il s’agit d’un jeu de rôle fantastique considéré comme un « anti-RPG ». La raison de cette caractéristique, c’est que le héros ne va pas s’améliorer au fil de l’aventure mais ne fera que s’affaiblir petit à petit.

On nous évoque plus de 50 fins différentes en fonction de ce que le héros à accompli, plusieurs héroïnes à sauver et notons tout de même qu’il est chapeauté par Shoji Masuda ( Linda³ , Oreshika ).

Rendez-vous au printemps 2020 pour la sortie de Hero Must Die. Again sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.