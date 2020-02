On l’apprend via l’éditeur Degica Games, Hero Must Die. Again, la nouvelle version de Hero Must Die, s’est trouvé une date de sortie, date qui diffère selon le support.

La date de Hero Must Die. Again

Ainsi, ce RPG, ou plutôt anti-RPG, comme les développeurs aiment le définir, sortira sur Steam et PS4 ce 26 février. La version Switch sortira quant à elle le lendemain, soit le 27 février.

Nous avons également la confirmation que le jeu ne comprendra que l’anglais et le japonais, aussi bien en matière de doublage que de traduction.

Pour rappel, dans Hero Must Die. Again vous incarnez un héros au top de sa forme juste après avoir sauvé le monde, héros qui deviendra de plus en plus faible au fil du jeu. Plus de 50 fins seront disponibles, influencées par les différents actes accomplis durant l’aventure.