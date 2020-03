Dans Hero Must Die. Again, divers objectifs peuvent être accomplis pour progresser dans l’aventure. L’un d’eux, si vous vous rendez au bon endroit, vous demande de vaincre le terrible Bloodsucker. Voici où le trouver et comment le vaincre.

Bloodsucker dans Hero Must Die

Tout d’abord, sachez que vous pouvez réaliser cet événement quand vous le souhaitez. Néanmoins, nous vous conseillons d’essayer de vous y rendre le plus tôt possible afin de profiter de votre héros alors qu’il est encore au top de sa forme.

Si vous n’êtes pas particulièrement pressé, vous pouvez tout de même de recruter 1 voire deux personnages supplémentaires histoire d’arriver face à ce boss avec une équipe complète. Orientez-vous en premier vers Vivi, qui est facilement trouvable (voir notre guide) et surtout Sarah, puisque ses attaques d’eau s’avèrent très efficaces contre la créature. Pas de panique si vous ne les avez pas avec vous cependant, en faisant preuve de stratégie et d’un peu de patience vous pourrez vaincre cet ennemi redoutable avec l’équipe de base.

Cela étant dit, rendez-vous à Abyssian Mine, peu importe le côté. Une fois là-bas, parlez aux pnj du village pour apprendre que le Bloodsucker se promène dans les environs. Partez alors à sa recherche. L’ennemi devrait apparaître sur votre carte (il est parfois nécessaire de le trouver une fois par vous-même avant que cela ne soit le cas).

Une fois l’ennemi trouvé, un combat se déclenche. Le Bloodsucker est accompagné de deux petits toutous. Deux choix s’offrent à vous : vous focaliser sur le boss et ignorer les chiens, ou, à l’inverse, se débarrasser des chiens avant de viser le boss. Les deux options sont viables, néanmoins, selon votre composition, ne pas anéantir les ennemis canins risquent de vous faire perdre pas mal de vie. Notre conseil est, si vous avez 3 personnages au moins dans l’équipe, de tuer les chiens d’abord, puisque avec un tel groupe ils mourront assez vite. Si vous possédez Sarah, ne réfléchissez même pas et attaquez sans cesse le Bloodsucker.

Ici, la rapidité est de mise car le boss fuit au bout d’un moment, d’où la nécessité de ne pas perdre de temps avec les chiens. Et ne vous méprenez pas, même si l’on pourrait croire que la fuite est scripté à cause des dialogues de l’ennemi qui changent, il n’en est rien. Il continuera de fuir à l’infini si vous ne vous dépêchez pas.

Pour résumr, utilisez l’eau, faiblesse de l’ennemi. Si vous n’avez que les deux personnages de base, utilisez vos magies pour anéantir rapidement les chiens puis vos attaques physiques sur le Bloodsucker, tout en boostant le héros avec votre personnage de soutien. Si vous avez Vivi avec vous, focalisez les chiens d’abord, et si vous avez Sarah, n’attaquez que le boss. Bonne chance !

Retrouvez l’ensemble de nos astuces pour Hero Must Die. Again juste ici.