Tower of Fantasy sortira le 8 août prochain sur les consoles PlayStation

Trois versions payantes pour un free-to-play, pourquoi pas

Lors du Summer Game Fest, Tower of Fantasy s’était offert un sacré coup de projecteur dans un show qui est d’habitude plus affilié aux productions de HoYoverse et notamment Genshin Impact, principal concurrent du titre. On apprenait que le gacha arriverait prochainement sur les consoles PlayStation, sans plus de précisions à l’époque.

On sait désormais quand il sera possible de découvrir le jeu sur PS4 et PS5, puisque ces versions seront disponibles dès le 8 août prochain, soit presque un an tout rond après les versions PC, iOS et Android. Cette sortie coïncidera avec l’arrivée d’un nouveau personnage dans le casting, Liu Huo, qui débarquera en même temps qu’une nouvelle map pour le jeu, le Domaine 9.

Bien que le jeu soit free-to-play, PlayStation a tout de même ouvert les précommandes pour trois éditions payantes, qui contiennent de nombreux bonus in-game comme des Nucleus (des tickets d’invocations pour les personnages), un Season Pass ou encore 48 heures d’accès anticipé au jeu.

Tower of Fantasy est actuellement disponible sur PC, iOS et Android.