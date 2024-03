Les Fourmis : Le jeu de Microids refait surface avec un nouveau trailer

Quelques images en plus pour cette adaptation étonnante

Si vous avez une peur bleue des insectes et des choses qui rampent, on vous déconseille fortement de regarder cette vidéo. Mais puisque vous avez cliqué sur l’article, cette adaptation doit vous intéresser et vous pouvez ici en voir de nouvelles images in-game, avec des centaines de fourmis et autres bestioles à pattes à l’écran, dans de jolies décors qui sentent bon la nature. Reste maintenant à voir comment tout cela se jouera manette en mains.

Les Fourmis sortira sur PC via Steam, GOG et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch dans le courant de cette année 2024. Rendez-vous dans quelques jours pour en savoir plus.