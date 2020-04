Après des heures de travail, l’artiste BossLogic a pu mettre un point final au teaser du prochain Assassin’s Creed, qui avait commencé en début d’après-midi. Et comme les rumeurs le laissaient entendre, ce nouvel opus prendra bien la direction des contrées nordiques, avec le souffle d’Odin pour guider l’aventure de vaillants vikings.

Un Assassin chez les vikings

Assassin’s Creed Valhalla est donc le nom du prochain opus de la série, un terme qui fait bien évidemment référence au paradis des guerriers de la mythologie nordique. Cette première image nous montre donc les deux facettes du jeu. La première, typique des vikings, nous emmènera du côté de la mer avec des drakkars qui vogueront sur les eaux glacées. On peut logiquement s’attendre à un côté exploration très poussé, ainsi qu’à des batailles au sein même de ses navires.

Sur l’autre versant de l’image, on peut voir l’affrontement entre des vikings et des troupes armées, potentiellement anglaises ou françaises. Il sera donc logiquement question d’envahir des forteresses pour conquérir de nouveau territoire, probablement sur fond de guerre entre Assassins et Templiers.

Le héros de cette nouvelle aventure s’est lui aussi dévoilé, affublé d’une hache ainsi que d’un costume qui n’est pas sans rappeler celui que portait Ezio dans Assassin’s Creed Revelations. On remarque également qu’un corbeau remplace l’habituel aigle de la série. Par ailleurs, l’animal est également le prénom de nombreux héros de la série sous différentes langues. En sera-t-il de même ici ?

On peut aussi apercevoir une nouvelle version de l’emblème des assassins (avec deux haches à l’envers). Rendez-vous demain à 17h précise pour en savoir plus avec un trailer officiel de Assassin’s Creed Valhalla.