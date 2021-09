Tiny Tina’s Wonderlands détaille ses éditions et ses DLC

Tiny Tina’s Wonderlands a dévoilé sa date de sortie et sa première bande-annonce de gameplay hier soir à l’occasion du PlayStation Showcase, et il est désormais temps d’en apprendre plus sur les nombreuses éditions et packs de DLC.

Plus difficile à comprendre que les pires JdR papier

Avant de commencer, les communiqués de presse indiquent une petite information à propos du personnage que l’on incarne. On savait déjà qu’on pouvait le créer et appartenir à plusieurs classes à la fois. On sait maintenant que cela se concrétisera par la présence de six arbres des compétences différents, dans lesquels il faudra dépenser ses points limités pour se faire une build sur mesure.

On en apprend également plus sur la construction du monde via le PlayStation Blog. On retrouve des zones classiques à la Borderlands mais pour passer de l’une à l’autre, pas de simples chargements ou de voyages en vaisseau mais une Carte du monde qui fait penser à celles des JRPG classiques, avec même des combats aléatoires.

Autre petite précision en ce qui concerne la version PC et les boutiques qui vendront Tiny Tina’s Wonderlands. Retournement de veste par rapport à ce qui avait été annoncé en juin, le jeu ne sortira pas en même temps sur Steam et sur Epic Games Store. Comme pour Borderlands 3, Epic a obtenu une exclusivité temporaire ce qui fait que les autres stores PC devront attendre un peu plus tard, en 2022.

Les différentes éditions de Tiny Tina’s Wonderlands :

L’édition standard

Prix de vente conseillé : 69,99€

Contient : le jeu de base sur PS4, Xbox One ou PC



Tiny Tina’s Wonderlands : Édition Next level

Prix de vente conseillé : 74,99€

Contient : le jeu de base sur PS5 ou Xbox Series le pack de DLC Seigneur Dragon



Tiny Tina’s Wonderlands : Édition Merveilleux Chaos

Prix de vente conseillé : 79,99€ sur PC et 89,99€ sur consoles

Contient : le jeu de base sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ou PC une copie numérique du jeu sur PS5 si vous achetez l’édition PS4 le pack de DLC Seigneur Dragon le Season Pass



Et la mise à niveau dans tout cela ?

Vous avez peut-être tiqué en lisant le contenu des différentes éditions du jeu et c’est bien normal vu la situation. En résumé, le jeu de base ne sort que sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Mais pour ce qui est nouvelle génération et mise à niveau, la situation est différente chez Sony et chez Microsoft qui ont chacun leurs particularités.

Chez PlayStation, il faut prendre le jeu de base pour jouer sur PS4 et l’édition Next Level pour jouer sur PS5. Ou alors on peut prendre l’édition Merveilleux Chaos sur PS4 qui donne un code de téléchargement de la version PS5 (et l’inverse n’est pas vrai, cette édition sur PS5 ne donne pas droit à la version PS4). Mais il est possible de payer pour mettre à niveau son jeu de base PS4 vers la version PS5.

Et chez Microsoft, c’est un peu plus simple. La version de base sur Xbox One ne peut pas être mise à niveau, même en payant. Par contre pour les éditions Next Level et Merveilleux Chaos, le disque et la version dématérialisée profiteront bien du Smart Delivery pour vous donner accès à la bonne version pour votre console.

Quoi qu’il en soit, la Foire à Question nous prévient qu’il sera tout à faire possible de jouer au jeu via la rétro-compatibilité si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas mettre à niveau. Les sauvegardes pourront être transférées d’une génération à l’autre et les succès / trophées seront bien communs aux deux versions et non pas séparés comme pour Borderlands 3 par exemple.

La collector Coffre au trésor (sans le jeu bien évidemment)

Vu la complexité des versions, autant ne pas se prendre la tête et ne pas mettre de jeu dans l’édition collector nommée Coffre au trésor et qui contient :

une carte du Royaume en tissu

des cartes de tarot illustrées

une peluche d’Étalon du Cul

une maquette en papier

un livret de campagne de jeu de rôle Bunkers & Badasses

un pin’s en émail sur le thème du jeu

On ne connaît pas encore le prix de tout cela mais sachez que tous les textes seront en anglais, la traduction française n’étant pas prévue pour ces goodies.

Les Packs de DLC

Pack Armure héroïque en or

Comment l’obtenir : Précommander n’importe quelle édition du jeu sur n’importe quelle plateforme

Précommander n’importe quelle édition du jeu sur n’importe quelle plateforme Contient : L’Armure héroïque en or



Pack Crieur Public

Comment l’obtenir : S’abonner aux newsletters via un compte 2K vérifié puis lier son compte SHiFT avant le 25 mars 2022

S’abonner aux newsletters via un compte 2K vérifié puis lier son compte SHiFT avant le 25 mars 2022 Contient : Le thème d’armure Odyssée Une icône de bannière Vos humbles développeurs



Pack Seigneur Dragon

Comment l’obtenir : Acheter une Édition Next Level ou Merveilleux Chaos

Acheter une Édition Next Level ou Merveilleux Chaos Contient : L’arme légendaire Apex Le sort légendaire Skullantir L’armure prédéfinie Tenue de tyran (5 éléments) Le visage prédéfini Tête de méchant (2 éléments) Le pack de maquillage Visage de la Mort (3 éléments) L’ensemble de bannières Empereur des morts (3 éléments) Le matériau de statue héroïque kwartz



Le Season Pass

Et comme on ne se refait pas, Tiny Tina’s Wonderlands n’échappera pas au fameux Season Pass. Gearbox reste assez flou pour le moment en se contentant de promettre quatre packs de contenus additionnels qui apporteront de nouveaux défis et boss sans se risquer à parler de campagnes ou de zones inédites.

Mais l’obtention du Pass Saisonnier donnera droit à un lot de cosmétiques exclusifs via le Pack Étalon du cul qui contient :

L’armure prédéfinie Garde de Diamant (3 éléments)

Le pack de maquillage Paillettes de cristaux (5 éléments)

L’ensemble de bannières Trône inflexible (2 éléments)

Le matériau de statue héroïque : diamant

Tiny Tina’s Wonderlands sortira le 25 mars 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC (via l’Epic Games Store), puis plus tard dans l’année sur Steam et d’autres revendeurs PC.