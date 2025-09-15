The Witcher : La série Netflix reviendra avec une saison 4 et son nouveau Geralt dès le mois prochain

Un nouveau visage qui demandera un temps d’adaptation

Netflix a partagé des premières images concernant la saison 4 de la série The Witcher dont un extrait dans lequel l’on peut voir Geralt partir à la chasse au monstre. En plissant très fort les yeux, sans le son (ce qui est beaucoup demander), le changement d’acteur ne semble pas si perturbant, mais la transition risque tout de même d’être rude pour celles et ceux qui ne juraient que par Henry Cavill.

Les autres images partagées par Netflix nous montrent également Yennefer et Ciri en action, avec également la présence de Laurence Fishburne qui interprétera le rôle de Régis. Si vous n’avez pas lu les romans, vous devez peut-être connaître ce personnage pour son rôle clé dans le dernier DLC de The Witcher 3.

On sait aussi quand cette saison 4 sera diffusée. Netflix nous la présentera dès le 30 octobre prochain, et a priori, cette saison ne devrait pas être coupée en deux comme tant d’autres séries sur la plateforme. Notez aussi que la saison 5 du show, qui sera la dernière, a été tournée en parallèle, ce qui laisse supposer qu’elle sortira probablement en 2026.