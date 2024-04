The Witcher : La saison 5 de la série Netflix sera la dernière, Liam Hemsworth se prépara à reprendre le rôle de Geralt

On savait déjà plus ou moins qu’une saison 5 de The Witcher avait été commandée par Netflix, mais restait encore à savoir si cette promesse tenait toujours suite au changement de l’acteur principal. C’est bien le cas, puisque le service de SVOD annonce aujourd’hui que la production de la saison 4 vient tout juste de démarrer (avec un peu de retard), et surtout que la cinquième saison est officielle. Netflix précise surtout que cette saison 5 sera la dernière. Puisqu’il reste environ trois romans à adapter, cela pouvait tomber sous le sens.

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF

— The Witcher (@witchernetflix) April 18, 2024