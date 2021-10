The Witcher 3 listé en Europe sur PS5 et Xbox Series X|S : Une sortie prévue aujourd’hui ?

Sorti en 2015 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One puis en 2019 dans une édition complète sur Nintendo Switch, The Witcher 3: Wild Hunt doit également s’offrir une mise à niveau next-gen gratuite sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S cette année.

Bonne nouvelle, celle-ci pourrait être disponible très prochainement puisque l’organisme de classification des jeux vidéo en Europe (PEGI) a listé ces fameuses versions avec une date de sortie fixée au 19 octobre 2021, c’est-à-dire aujourd’hui !

The PS5 and Xbox Series versions of The Witcher 3: Wild Hunt were rated in Europe today. More info likely coming soon. pic.twitter.com/6MWu9WFUZe

— Gematsu (@gematsucom) October 19, 2021