CD Projekt ne peut pas garantir que les versions next-gen de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 arriveront en 2021

Depuis le lancement de Cyberpunk 2077, et même un peu avant cela, CD Projekt avait bien du mal à maitriser son calendrier, et lutte encore pour donner des dates précises concernant les versions next-gen de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Durant le bilan financier de l’entreprise pour ce premier trimestre d’année fiscale, retransmis par VGC, Michał Nowakowski, vice-président de la partie business et développement, a encore une fois semé le doute sur la sortie de ces versions.

Le studio apprend de ses erreurs ?

Si le studio ne veut pas encore donner de date pour ses versions, après s’être engagé il y a des mois pour les sortir en 2021, c’est certainement pour éviter les erreurs du passé en s’ajoutant une deadline bien trop tôt. C’est en tout cas ce que déclare Nowakowski, surtout dans le cas de Cyberpunk 2077 :

« Le but est de sortir la version next-gen de Cyberpunk 2077 plus tard cette année. En même temps, nous gardons en tête les leçons que nous avons apprise durant l’année qui vient de s’écouler et nous prenons en compte que ce projet est toujours en développement, nous ne pouvons dire avec certitude que le calendrier de production ne va pas changer. »

Dans le cas de The Witcher, il déclare que c’est un cas différent, était donné que le projet a été confié à Saber Interactive, et que CD Projekt ne peut s’assurer du calendrier du studio :

« Avec The Witcher 3, la situation est légèrement différent dans le sens où il est surtout pris en charge par une équipe externe, qui est Saber Interactive, l’entreprise avec qui nous avons travailler auparavant sur Switch et sur des mises à jour. »

S’il ne peut donc rien affirmer, probablement pour ne pas décevoir encore plus celles et ceux qui attendent ces portages, il précise que la volonté du studio reste la même, à savoir sortir ces titres en 2021 :

« Pour le moment, nous visions définitivement la sortie des deux titres pour la fin 2021 et je ne peux pas être plus précis pour l’instant. »

Il ne reste plus que quatre petits mois pour cette année 2021, on espère donc que CD Projekt communiquera vite sur ces portages s’ils arrivent bien comme prévu cette année.