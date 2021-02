The Sinking City arrive sur PlayStation 5 dans une version améliorée

Tandis que l’on attend plus de nouvelles de Sherlock Holmes: Chapter One, avec un trailer qui devrait arriver le mois prochain, Frogwares a décidé d’offrir une nouvelle jeunesse à The Sinking City. Le titre va avoir droit à une édition upgradée sur PS5, avec quelques améliorations visuelles en plus.

Pas de mise à niveau gratuite de prévue

The Sinking City va donc sortir sur PlayStation 5 dans une toute nouvelle version, avec de la 4K et un framerate qui sera affiché à 60 fps. On nous promet également un meilleur rendu global, des temps de chargement très réduits et le support des fonctionnalités de la manette DualSense. Une Deluxe Edition sera même au programme avec des nouvelles quêtes à effectuer, et des packs qui aideront à bien débuter en jeu.

Mauvaise nouvelle cependant, aucune mise à niveau gratuite de la PS4 à la PS5 n’est au programme. Il faudra repayer plein tarif pour jouer sur PS5, même si vous possédez le titre sur PS4. Cela s’explique par le fait que ces versions ne proviennent pas du même éditeur, et qu’étant que Frogwares auto-édite la version PS5, cela pose des problèmes de droits qui empêchent la mise à niveau gratuite.

Cette version PS5 de The Sinking City sera disponible dès demain, le 19 février. N’hésitez pas à revoir notre test des précédentes versions pour en savoir plus.