The Shadow Syndicate : découvrez ce jeu d’action et d’infiltration dans le Brooklyn des années 30 prévu pour 2026

Développé par le studio colombien KillaSoft en 2016 par deux frères passionnés de storytelling dans les jeux vidéo, The Shadow Syndicate s’avère être un jeu d’action-infiltration narratif prenant place au cœur de Brooklyn en 1933. Vous y incarnez l’ancien soldat devenu détective privé Sam Marlowe (à l’allure de chien-loup) alors que son mentor de confiance, Adam, a disparu sans laisser de traces et qu’un groupe secret semble tirer les ficelles d’une conspiration à grande envergure.

Noir c’est noir

Vous devrez vous infiltrer, combattre, interroger et enquêter dans une expérience qualifiée de cinématographique et immersive mélangeant la narration de style noir, mais aussi des pouvoirs surnaturels et un concentré d’action. A votre disposition, un Anneau du Sacrifice autrement dit un artefact maudit capable de libérer des capacités puissantes dans le but d’anéantir cette conspiration impliquant « des sociétés secrètes, des forces occultes et une obscurité rampante menaçant d’engloutir la ville », le tout dans une atmosphère adoptant l’allure de l’art classique de la bande dessinée, captant considérablement le style singulier d’œuvres comme Blacksad et son itération vidéoludique Under the Skin.

Explorez la ville de Brooklyn grouillant de vie des années 30 et enchaînés les missions aux côtés de personnages hauts en couleur (dont sa coéquipière forcée, Elo, la fille fougueuse du maire de la ville), de mini-jeux et de mystères à découvrir. En effet, des énigmes sous formes de tangram vous permettront de progresser et d’ouvrir de nouvelles voies narratives masquant le chaos de la ville. Le jeu promet aussi des ralentis, des éliminations furtives et des pouvoirs allant de la téléportation à l’étourdissement ou l’exécution instantanée, mais attention, faire l’usage de ces pouvoirs de fera qu’empirer une malédiction mortelle qui pourrait bien affaiblir votre combat contre cette obscure mafia.

The Shadow Syndicate sera disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2 en 2026. Vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam.