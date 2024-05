The Rogue Prince of Persia est retardé de quelques jours à cause du lancement surprise de Hades II

Le prince préfère éviter la déesse

Difficile d’être un rogue-lite en accès anticipé quand Hades II débarque sans prévenir. Evil Empire a certainement été pris de court en apprenant que le hit de Supergiant Games était maintenant disponible, une semaine avant le lancement de The Rogue Prince of Persia. Deux titres qui visent essentiellement le même public, et si l’un peut compter sur une licence forte du catalogue d’Ubisoft, mieux vaut ne pas se frotter au second qui est la suite du jeu de l’année 2020.

C’est pourquoi Evil Empire annonce aujourd’hui que pour éviter cette concurrence, il préfère reporter la sortie de The Rogue Prince of Persia de quelques jours :

« Alors, ça a été une semaine un peu folle pour nous ! Tout a commencé avec la sortie d’un petit jeu appelé Hades 2 – vous en avez peut-être entendu parler ? Étant donné que tout le monde sans doute même leurs mères jouent à ce jeu (y compris toute notre équipe… et leurs mères), nous avons décidé de laisser les gens s’amuser avec avant de sortir The Rogue Prince of Persia. Nous sortirons toujours en mai et reviendrons avec une date précise lundi […] Nous voulons également donner une longueur d’avance à Hades 2 avant de commencer, c’est tout à fait fair-play 😉 »

Un message plein d’humour qui continue en montrant toute la confiance que l’équipe a envers son titre, mais que la situation est loin d’être idéale pour un lancement face à l’un des jeux les plus attendus de cette année. Cela laissera également plus de temps au studio pour peaufiner le patch Day 1 afin d’assurer un lancement le plus propre possible, du moins pour un accès anticipé.

Rendez-vous donc lundi prochain pour connaitre la date de sortie de The Rogue Prince of Persia, qui est toujours prévu pour ce mois de mai.