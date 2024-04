The Rogue Prince of Persia : La licence d’Ubisoft se met au roguelite avec l’aide du studio Evil Empire (Dead Cells), sortie prévue en mai

Le Prince qui ne pouvait pas mourir

Nouvelle identité pour la licence Prince of Persia, qui change encore de look et de genre. Ce renouveau a été confié à Evil Empire, le studio qui s’est occupé de Dead Cells durant de nombreuses années, et on devine vite que c’est le cas en voyant quelques images de gameplay. Il s’agira donc bien d’un roguelite 2D classique qui reprend tous les codes du genre, à la sauce Prince of Persia, c’est-à-dire avec du wallrun, des acrobaties, et des tas de pièges.

Le jeu arrive donc tout de même à bien se démarquer avec une direction artistique unique et colorée, ainsi qu’un univers bien à lui dans lequel on incarne un Prince capable de revivre après chaque mort. Un pouvoir bien utile qui va l’aider à repousser l’armée qui s’en prend à son royaume.

Il ne faudra pas patienter très longtemps pour découvrir cela manettes en mains, puisque The Rogue Prince of Persia sera disponible en accès anticipé sur Steam d’ici le 14 mai prochain. On ne sait pas encore combien de temps cette phase d’accès anticipé va durer, mais il arrivera plus tard sur consoles lorsqu’il sera vraiment complet.