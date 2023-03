Accueil > Actualités > The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom présente ses étonnantes nouveautés de gameplay

Il était temps que Nintendo se mette à communiquer sur ce The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Même si le jeu n’a besoin d’aucune grande campagne marketing pour se vendre comme des petits pains, on attendait tout de même que le constructeur nous présente les nouveautés de cette suite afin de nous donner l’eau à la bouche. Eiji Aonuma était là en personne pour nous parler du jeu avec plus de dix minutes de gameplay à visionner, et il y en avait des choses à voir.

Link le bricolo

On commence par nous présenter le nouveau look des terres d’Hyrule, avec désormais des îles célestes qui viennent habiller le paysage. Pour grimper jusqu’à elles, on pourra utiliser un nouveau pouvoir de Link baptisé Rétrospective, qui inverse le mouvement d’un objet, et donc ici d’un rocher qui est tombé d’une île.

Une autre compétence nous est ensuite montrée : la fusion des objets, autrement appelée Amalgame. Ici, Link peut par exemple associer un gros caillou avec une branche afin de créer une arme plus puissante. Cela marche également sur les flèches, avec par exemple un oeil que l’on pourra attacher à ces dernières pour créer des flèches à têtes chercheuses. C’est aussi l’occasion de confirmer que le système de durabilité des armes sera bel et bien présent ici, comme dans Breath of the Wild.

Amalgame prend une autre dimension lorsque l’on découvre que l’on pourra tout simplement créer des objets et des constructions en plus des armes, en associant par exemple des rondins de bois pour former un radeau. Cela permettra de créer vos propres véhicules pour voyager à travers Hyrule, et on imagine déjà les créations incroyables et extravagantes de la communauté.

Vient ensuite le pouvoir d’Infiltration, qui permet à Link de passer entre les murs. De quoi rendre la traversée verticale bien plus aisée.

Et dans tout cela, on a appris que le jeu avait bel et bien terminé son développement, ce qui veut dire qu’aucun report n’est prévu. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai en exclusivité sur Nintendo Switch.