Accueil > Actualités > The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom présentera 10 minutes de gameplay demain, le 28 mars

On commençait à ne plus trop y croire, mais ça y est, Nintendo va enfin commencer à promouvoir activement The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Puisque le jeu sort maintenant dans un petit mois et demi, il était temps, même si l’on imagine que beaucoup de fans de Breath of The Wild ne voudront rien voir du jeu avant sa sortie pour conserver l’effet de surprise. Pour les autres, ils pourront admirer très prochainement le jeu de Nintendo puisqu’une présentation spéciale aura lieu dès demain, en compagnie de Eiji Aonuma lui-même.

Un presque Zelda Direct

Retrouvez Eiji Aonuma, le producteur de la série The Legend of #Zelda, le 28/03 à 16:00 sur notre chaîne YouTube pour découvrir environ 10 minutes du gameplay de The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom. ► https://t.co/hDtljtN4c9 pic.twitter.com/5qFBneHRQ1 — Nintendo France (@NintendoFrance) March 27, 2023

Pour une fois, le producteur est là pour nous apporter des bonnes nouvelles, et non un report du jeu. On apprend que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom va faire l’objet d’une présentation spéciale dès demain, soit le mardi 28 mars à 16 heures.

On y assistera à dix minutes de gameplay qui devraient enfin nous montrer en détails quelques-unes des nouveautés de cette suite, comme les nouvelles capacités de Link qui ont déjà été vues dans les précédents trailers. Tout porte à croire qu’une édition limitée de la Nintendo Switch OLED pourrait être présentée durant l’événement, si les fuites se confirment.

Vous pourrez suivre tout cela directement sur la page YouTube de Nintendo France, et si vous êtes au travail ou dans les cortèges de la grosse grève qui se préparent, vous pourrez simplement retrouver toutes les informations de cette présentation directement sur notre site après la diffusion de la vidéo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai en exclusivité sur Nintendo Switch.