The Last of Us : Voici le tout premier teaser de la série HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsey

Cette nuit, HBO a lancé en fanfare la diffusion de sa série House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones qui était très attendu. La chaîne savait donc que beaucoup de regards étaient attirés vers elle, c’est pourquoi elle a diffusé dans la foulée une vidéo récapitulative sur tout son actuel et futur line-up. Ce qui nous intéresse ici, c’est bien le cas de la série The Last of Us, présente dans cette vidéo, qui nous livre ainsi ses premières images en mouvement le temps de quelques secondes.

La série phare de HBO en 2023 ?

Dès 1 min 41 sec, vous pourrez admirer les premières images de la série The Last of Us, avec Pedro Pascal dans le rôle de Joel, et Bella Ramsey dans la peau d’Ellie.

On y voit un bout de la scène d’introduction du premier jeu, que l’on espère être aussi poignante dans la série que dans l’œuvre originale, ainsi qu’un bref échange entre Joel et Ellie, mais il faudra se contenter de cela pour le moment.

Ce teaser n’indique malhreusement aucune date de sortie, si ce n’est qu’elle sera diffusée l’année prochaine. A priori, elle devrait plutôt arriver dès les premiers de l’année 2023, donc l’attente ne devrait plus être si longue.