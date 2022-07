Accueil » Actualités » La série The Last of Us précise son arrivée pour le début d’année 2023

Avec toute l’attention générée par The Last of Us Part I, on en oublierait presque que HBO prépare la sortie de la série The Last of Us. Le tournage devrait normalement se terminer prochainement, et la production avait déjà indiqué espérer une diffusion aux alentours du début d’année 2023. Cela semble se confirmer, du moins, selon ce que Casey Bloys, responsable du contenu chez HBO, déclare à The Hollywood Reporter.

Bientôt des images pour la série ?

Interrogé à propos des nombreuses nominations reçues par les show HBO pour les prochains Emmy Awards, Bloys a glissé un très rapide mot sur la série The Last of Us.

Lorsqu’il lui a été demandé quand serait diffusé la série, il a clairement répondu que la date de diffusion serait se précise pour le début d’année 2023. On peut donc logiquement s’attendre à ce que la série soit lancée dans les trois ou quatre premiers mois de 2023, en espérant qu’aucun report ne viendra bousculer cela.

Et puisque le tournage prend peu à peu fin, on peut aussi espérer que des images officielles, voire un trailer, nous parviennent durant l’été, ce qui serait aussi un bon moyen d’attirer l’attention vers le remake, prévu pour le 2 septembre. On croise les doigts.