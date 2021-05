The Last of Us Part II : Le patch PS5 sort aujourd’hui, avec du 60 fps au programme

Dès la sortie de la PS5, les fans de The Last of Us Part II se demandaient quand le jeu aurait droit à son patch optimisé pour la dernière console de Sony, à l’instar d’un God of War ou d’un Ghost of Tsushima. Naughty Dog a décidé de prendre tout le monde de court en dévoilant aujourd’hui ce fameux patch, qui ne nous fera plus trop attendre.

Une optimisation disponible aujourd’hui

En effet, le studio annonce que le patch 1.08 permettra à la PS5 d’afficher le jeu en 60 fps, ou d’opter pour une meilleure résolution à 30 fps. La meilleure nouvelle, c’est que ce patch gratuit arrive aujourd’hui sur la plateforme, de quoi donner envie à certains de relancer le jeu pour voir la différence.

