God of War : L’optimisation sur PS5 en 4K/60 fps arrive demain

En attendant d’avoir des infos sur la suite de God of War prévu sur PS5, pourquoi ne pas donner un coup de jeune à celui sorti sur PS4 en 2018. On vous décrit toutes les améliorations qui arrivent avec cette « Enhanced Performance Experience ».

4Kratos

Le studio Santa Monica vient d’annoncer qu’une mise à jour arrivera demain pour God of War (2018) à destination des joueurs PS5. Si vous possédez déjà le jeu sur PS4 (disponible aussi via le PS Plus Collection), vous pourrez profiter gratuitement des améliorations suivantes :

60 fps

Résolution en 4K

2160p

Typiquement, il s’agit de la combinaison des options graphiques que l’on avait sur PS4 Pro. Nous avions en effet le choix entre la 4K et le 60 fps. Grâce à la puissance de la PS5, nous pouvons désormais avoir les deux. Il sera toutefois possible de revenir aux performances d’origine si vous le souhaitez.

C’est donc l’occasion de le découvrir dans les meilleures conditions possibles ou de le refaire pour le plaisir en attendant le « Ragnarök ».