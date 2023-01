Accueil » Actualités » The Elder Scrolls Online: Necrom sera la prochaine extension du MMO, prévue pour le mois de juin

Quand bien même le Xbox and Bethesda Softworks Developer_Direct avait à cœur de nous parler des jeux qui ne sont pas encore sortis dans le catalogue de Microsoft, le constructeur avait tout de même réservé une place de choix à The Elder Scrolls Online afin que celui-ci nous présente sa nouvelle extension. Après High Isle l’année passée, c’est donc Necrom qui a été présentée et qui sera le prochain gros chapitre du célèbre MMORPG.

Une nouvelle saga commence

Cette extension s’inscrit dans la saga L’Ombre sur Morrowind, qui raconte une histoire à travers plusieurs chapitres de The Elder Scrolls Online. Cela commencera en mars avec l’arrivée du Pack de donjons The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate, qui sera déployé le 13 mars prochain sur PC puis le 28 mars sur consoles, avant de se poursuivre avec Necrom.

Le voyage des aventuriers se poursuivra à Tamriel, avec deux nouvelles zones à découvrir, à savoir la Péninsule Telvanni et Apocrypha. La première abrite la capitale nommée Necrom, autrement appelée la Ville des morts, tandis que la seconde zone abritera une immense bibliothèque renfermant bien des secrets.

Chacune de ses zones donnera accès à des défis inédits, des quêtes supplémentaires, des boss de groupes, une dizaine d’ensembles d’objets, des nouvelles Antiquités, bref, tout ce que l’on peut attendre d’une nouvelle extension de la sorte. Deux nouveaux compagnons seront aussi au rendez-vous : l’Arcaniste rougegarde Azandar Al-Cybiades et le Gardien argonien Vif-comme-la-Nuit.

The Elder Scrolls Online: Necrom sortira le 5 juin 2023 sur PC, puis le 20 juin prochain sur les consoles Xbox et PlayStation.

Et puisqu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on apprend que les abonnés au Xbox Game Pass peuvent essayer gratuitement le jeu de base et toutes ses extensions déjà sorties (donc encore de Necrom). Si le titre vous fait de l’oeil, c’est donc l’occasion ou jamais de le tester.