The Elder Scrolls Online dévoile sa nouvelle extension avec Gold Road

Un nouveau chapitre en Cyrodiil

Ce nouveau chapitre du MMORPG de Bethesda va nous emporter dans la région du Weald Occidental, à l’ouest de Cyrodiil. The Elder Scrolls Online: Gold Road nous laissera explorer trois biomes majeurs : The Gold Road (une forêt luxuriante), Valenwood Annexation (une jungle tropicale) et Colovian Highlands (un territoire rocheux et aride aux couleurs automnales). Attendez-vous à une direction artistique très colorée, même dans des zones plus désolées. La ville principale sera Skingrad.

The Elder Scrolls Online: Necrom s’était achevé sur un cliffhanger et Gold Road poursuivra cette histoire en donnant plus de détails sur « ce qui a été révélé » (on n’en dit pas plus au cas où vous n’auriez pas encore terminé la dernière extension en date). En matière de contenu, on peut s’attendre à la formule habituelle avec un scénario ayant une durée de vie de 30 heures environ, de nouveaux donjons publics, une nouvelle épreuve à 12 joueurs, de nouveaux World Boss, de nouveaux évènements…

Les grandes nouveautés de Gold Road

Chaque chapitre propose de nouvelles mécaniques uniques et Gold Road mettra cette fois-ci l’accent sur la personnalisation. Tout d’abord avec un nouveau système de « Scribing ». On peut le voir comme un précurseur de ce que pourrait devenir la création de sorts 1000 ans plus tard. L’un des principaux objectifs est d’offrir plus de voies de personnalisation aux joueurs. Les développeurs ne sont pas rentrés dans les détails concernant cette nouvelle fonctionnalité, mais dans les grandes lignes, il sera possible de collecter et personnaliser des compétences uniques en modifiant les effets primaires, secondaires et tertiaires.

Ce système se base sur les armes afin que tout le monde puisse en profiter. Concrètement, ces compétences prennent la forme de Grimoires qui donneront accès à une compétence unique. Chaque Grimoire possède 3 emplacements de « scripts ». Ces emplacements permettent de changer diverses caractéristiques de l’aptitude en y ajoutant par exemple du poison, de la mobilité, du vol de vie…

Zenimax va également introduire un système de « Stylisation » pour changer l’apparence des effets visuels des compétences. 22 styles seront disponibles au lancement, tous pouvant être débloqués ou gagnés en jeu.

Le calendrier 2024 de The Elder Scrolls Online

Enfin, le studio a partagé le calendrier de l’année 2024 pour le contenu qui sera introduit dans The Elder Scrolls Online :

1er trimestre (Q1) 2024 :

Introduction de deux nouveaux donjons : Oathsworn Pit et Bedlam Veil.

Un stream de présentation de la mise à jour 41 aura lieu le 26 janvier à 21h sur Twitch.

2e trimestre (Q2) 2024 :

Lancement du chapitre Gold Road qui inclura le système de Scribing et une nouvelle épreuve, Lucent Citadel.

3e trimestre (Q3) 2024 :

Introduction d’une fonctionnalité pour le housing.

4e trimestre (Q4) 2024 :

Nouvelle fonctionnalité liée au PVP qui n’est pas en relation avec Cyrodiil.

Ajout de deux nouveaux compagnons.

The Elder Scrolls Online: Gold Road sortira le 3 juin prochain sur PC et le 18 juin prochain sur Xbox One, Xbox Series, Ps4 et PS5.