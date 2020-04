The Elder Scrolls Online : L’extension Greymoor prend (un peu) de retard

Actuellement, les reports s’enchaînent à cause de la pandémie mondiale : The Last of Us 2, Marvel’s Iron Man VR, Wasteland 3… Plus tôt dans la journée, c’était New World qui a annoncé un retard de plusieurs mois. Désormais, c’est un autre MMO d’en subir les conséquences, The Elder Scrolls Online, qui repousse sa future extension Greymoor.

Quelques jours de décalage

Rassurez-vous cependant, le report ne sera que de quelques jours. Dans son communiqué, Bethesda précise qu’il faut compter une semaine de plus. Dans une lettre adressée à la communauté, Matt Firor, directeur de jeu chez Zenimax, explique que « c’est la première fois que nous tentons le travail à distance en tant que studio et pour l’instant, tout se passe bien » et « qu’il semble que nous serons même en mesure de lancer la Mise à Jour 26 (avec le Chapitre Greymoor) environ une semaine après la date initialement prévue ».

La mise à jour 26 et Greymoor devraient arriver sur le serveur de test le 20 avril tandis que le déploiement en public se fera en décalé. Nous n’avons pas encore les dates exactes, mais en sachant que la version PC était prévue pour le 18 mai, on peut sans doute tabler sur une arrivée dans le courant de la semaine du 25 mai. Le report n’est donc pas très conséquent.

Pas de français au lancement

Autre mauvaise nouvelle, c’est qu’avec les soucis liés au confinement, les voix française n’ont pas pu être enregistrées et intégrées aux futurs contenus. Elles seront rajoutées plus tard, mais il faut prendre son mal en patience puisque Matt Firor évoque « deux à trois mois » nécessaires pour enregistrer et implémenter les voix d’un chapitre. Cependant, sachez que les sous-titres seront bien présents, donc aucun souci pour comprendre l’aventure.

Si jamais vous voulez en savoir plus sur les nouveautés apportées par cette extension, vous pouvez retrouver l’article complet lors de son annonce pour tout connaître de The Elder Scrolls Online Greymoor.