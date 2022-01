The Elder Scrolls Online annoncera sa nouvelle extension le 27 janvier prochain

Après être passé par les bois sombres de Blackwood, The Elder Scrolls Online prépare la suite avec un teasing sur la nouvelle extension du MMO. Apparemment, une tempête se lève sur Tamriel.

Une extension au beurre salé ?

Bethesda vient tout juste de poster une vidéo d’introduction nous donnant quelques indices sur les prochaines contrées que l’on pourra explorer dans The Elder Scrolls Online. De ce que l’on voit, il semble que cela impliquera vraisemblablement les Brétons de par l’architecture des lieux. On peut aussi y repérer trois bateaux issus des trois factions introduites dans le scénario principal. On ne sait pas encore s’ils collaborent pour s’emparer de l’île ou bien s’ils sont en compétition, mais si l’on est un peu plus fou, on peut même imaginer un système à base de batailles navales.

Ces quelques images ont le temps de faire miroiter les fans qui pourront éplucher toutes les théories avant la révélation mondiale le 27 janvier prochain à 21 heures (heure française). Vous pourrez suivre les annonces sur la chaine Twitch de Bethesda. On espère en tout cas une prochaine extension plus riche que la précédente.