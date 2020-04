New World est repoussé au 25 août 2020

Trois semaines après avoir présenté les Brèches Corrompues et à l’approche de sa sortie, New World, a annoncé son report en raison de l’épidémie de coronavirus touchant actuellement le monde entier. Le MMO sandbox d’Amazon Game Studios se lancera sur PC le 25 août prochain.

La santé avant tout

L’information a été révélée par Scot Lane, game director du studio américain, par l’intermédiaire d’une vidéo postée sur Youtube et d’un article publié sur le site officiel du titre. La raison principale de ce report est bien évidemment la volonté de protéger l’équipe de développement : « la santé et la sécurité de notre équipe est notre principale priorité. »

Il ajoute que « le développement à distance d’un MMO ambitieux comme New World a introduit certains défis. Nous voulons nous assurer que nous prenons le temps nécessaire pour faire de New World le meilleur jeu possible pour nos joueurs. »

New World sortira le 25 août sur PC et organisera une bêta fermée en juillet.