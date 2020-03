Wasteland 3 ne sortira finalement pas avant le 28 août

Il y a peu de temps, on vous expliquait que la pandémie allait probablement entraîner des reports. Si certains ne semblent pas être impactés, d’autres préfèrent repousser leur titre. C’est le cas du studio inXile Entertainment qui vient d’annoncer que Wasteland 3, ce sera finalement pour plus tard.

Une nouvelle date fixée cet été

Initialement prévu le 19 mai, Wasteland 3 va se faire désirer un peu plus longtemps et n’arrivera que le 28 août prochain. Il faudra donc attendre la fin de la période estivale pour mettre les mains dessus. Vous vous en doutez, les conditions particulières liées au virus COVID-19 ont eu un impact sur le développement du titre. Brian Fargo, chef du studio inXile, partage quelques mots à se sujet :

« Comme pour la plupart des entreprises, nous sommes passés à un environnement de travail à domicile il y a quelques semaines, ce qui a bien sûr ajouté de nouveaux défis que beaucoup d’entre nous à travers le monde ont appris à gérer. Nous sommes ravis de voir que la bêta de Wasteland 3 si bien reçue mais la réalité est qu’avec ces nouveaux défis logistiques, notre version allait être affectée »

Brian rajoute que le studio est actuellement « en excellente position avec Microsoft et Deep Silver » qui soutiennent leur désir « d’assurer le lancement du jeu dans les meilleurs circonstances possibles et d’ajouter quelques mois supplémentaires pour nous assurer qu’il s’agit d’un produit stellaire dès le premier jour ». Avec ce délai supplémentaire, le studio veut en profiter pour prendre convenablement en compte les retours des joueurs vis-à-vis de la bêta.

La santé de tous est évidemment plus importante. On suppose que d’autres titres suivront le pas. Gageons d’être patient jusqu’au 28 août donc, date à laquelle Wasteland 3 sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.