The Elder Scrolls Online: Greymoor – Tout savoir sur l’extension

Annoncée il y a maintenant quelques jours après quelques informations données ici et là, nous revenons en détail sur toutes les annonces et les nouveautés entourant la nouvelle extension de The Elder Scrolls Online, nommée Greymoor.

L’occasion de prendre sa fourrure et de retourner dans les terres de Bordeciel. Si le nom ne vous est pas étranger, c’est logique ! Il s’agit du continent exploré par la série dans le dernier épisode solo en date, The Elder Scrolls V: Skyrim.

Greymoor, une extension offrant une plongée « Au coeur noir de Skyrim »

C’est avec une cinématique comme savent le faire Bethesda et Zenimax que cette nouvelle extension nous est révélée. On peut donc découvrir un peu les lieux de la nouvelle aventure, mais aussi les forces ennemies, les vampires. L’occasion donc de proposer une toute nouvelle vision du territoire bien connu des fans de la licence, en proposant de découvrir le Bordeciel occidental, la contrée glaciale des Nordiques, et la caverne tombée dans l’oubli de Griffenoire.

De nouvelles zones de jeux donnent un terrain encore plus large qu’auparavant vécu pour les joueurs de The Elder Scrolls V : Skyrim, donnant ainsi la plus grosse zone de TESO existante. Ce nouveau chapitre intégrera en plus de nouveaux événements.

Du côté de l’histoire, nous nous retrouverons 900 ans avant les événements déjà vécus, dans une région nordique bien différente de celle que tous connaissent. En effet, c’est un ancien seigneur vampire qui est à la tête de l’ensemble, avec, sous ses ordres, une armée constituée de vampires, sorcières et loups-garou. Ce ne sera pas moins de plus de 30 heures de nouveau contenu qui seront ainsi proposés.

Toutes les nouveautés de l’extension

Au programme de cette extension Greymoor, nous retrouverons également les éléments suivants :

Le nouveau système d’Antiquités, qui proposera deux lignes de compétences et invitera les joueurs à voyager au-delà des frontières de Bordeciel et à explorer le monde à la recherche de reliques perdues. Ainsi, les joueurs pourront découvrir l’Histoire secrète de Tamriel et débloquer de puissantes récompenses.

Une nouvelle Épreuve pour 12 joueurs : l’Égide de Kyne.

De nouveaux événements de monde : les Tempêtes faucheuses.

De nombreux donjons publics, antres et autres quêtes indépendantes ainsi qu’une série de mises à jour qui intégreront des améliorations de la performance et de la qualité de vie.

Mais ce n’est pas tout car, dans la volonté d’impliquer le joueur encore plus dans leur jeu, Bethesda proposera en attendant la sortie de Greymoor du contenu sur l’ensemble de l’année. En attendant la date de sortie, prévue pour le 18 mai prochain sur PC et le 2 juin sur Xbox One et PlayStation 4, deux mises à jours majeures seront déployées, proposant du contenu permettant de faire la jonction entre Elsweyr et Greymoor.

On retrouvera ainsi la nouvelle quête prologue (gratuite pour tous les joueurs) ainsi que le Pack de jeu téléchargeable de donjons Harrowstorm (payant ou disponible gratuitement pour les abonnés au ESO+).

Quelle édition choisir pour jouer à The Elder Scrolls Online : Greymoor ?

A chaque joueur son édition ! Que vous soyez joueur débutant ou non, Bethesda et Zenimax pensent à vous et à leur portefeuille en proposant de nombreuses éditions permettant à tous de s’y retrouver.

Les éditions de base physiques et dématérialisées vous proposeront l’ensemble du jeu et ses extensions en un seul achat ! Il vous suffit ainsi de vous procurer cette édition pour lancer le jeu lors de la sortie de l’extension. Comptez aux alentour de 70€ pour vous procurer cette version.

Pour les joueurs habitués, deux choix s’offrent à vous : la mise à niveau de 40€ vous permettra de posséder la dernière extension en date.

Pour les personnes voulant aller encore plus loin et s’offrir les éditions collectors, deux choix s’offrent également à vous :

L’édition collector dématérialisée

Elle proposera le contenu suivant :

Familier exclusif : Chien de la mort

Mémento exclusif : Orbe de Magnus

Monture exclusive : Chien de la mort de gardien des cryptes

Conversion de style de tenue exclusive : Thane-épée

Lot d’emotes exclusif : Bordeciel

Il faudra pour cette édition débourser la somme de 90€ si vous souhaitez également l’ensemble du contenu précédent du jeu, et 55€ si vous souhaitez simplement une mise à niveau.

L’édition collector physique

Elle proposera le contenu suivant :

Familier exclusif : Chien de la mort

Mémento exclusif : Orbe de Magnus

Monture exclusive : Chien de la mort de gardien des cryptes

Conversion de style de tenue exclusive : Thane-épée

Lot d’emotes exclusif : Bordeciel

Une Statue de Seigneur vampire

Un ensemble de 4 pièces de collection

Un Steelbook exclusif

Une carte du Bordeciel occidental

1 mois d’adhésion à ESO Plus

Cette édition, pour le moment annoncée aux alentour de 129€ ne propose par contre pas de différenciation entre les anciens et nouveaux joueurs.

Pour plus d’informations concernant les différentes éditions, nous ne pouvons que vous conseiller d’aller jeter un œil du côté de la page officielle de l’extension.

The Elder Scrolls : Greymoor est prévu pour le 18 mai prochain sur PC et le 2 juin sur PlayStation 4 et Xbox One.