Oblivion Remastered dépasse les 4 millions de joueurs et établit un nouveau record sur Steam

Développé par Virtuos, et plus précisément dans ses locaux parisiens, Oblivion Remastered marque une nouvelle réussite pour le jeu vidéo français. Avec la sortie et le succès fulgurant de Clair Obscur: Expedition 33, la semaine a été particulièrement faste pour notre pays. Considéré par beaucoup comme un remake, le remaster propose en effet bien plus qu’une simple mise à jour visuelle. Cette version modernise l’expérience tout en respectant l’essence qui avait fait de The Elder Scrolls IV: Oblivion si l’on en croit une bonne partie des joueurs conquis par ce concentré de nostalgie.

Nous sommes d’ailleurs actuellement en train d’explorer ces contrées pour vous livrer notre test complet très bientôt.

We are so grateful to the over 4 million of you that have already ventured into Cyrodiil with Oblivion Remastered. Thank you! pic.twitter.com/Fz1lo7XZtM

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) April 25, 2025