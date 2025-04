The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sera dévoilé demain, le 22 avril

La fin d’un faux mystère

Le rendez-vous est donc pris. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sera dévoilé au monde entier dès demain, le 22 avril à 17 heures, heure de Paris. Et si Bethesda essaye encore tant bien que mal de conserver un petit peu de mystère dans tout cela, personne n’est dupe. Le studio nous invite à regarder un livestream sur lequel on peut déjà voir un sigle « IV » dont la police fait évidemment référence à Oblivion. Comme s’il y avait vraiment un doute.

Maintenant que plusieurs images du remaster sont dans la nature suite à une fuite, on sait à peu près à quoi s’attendre avec The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, même si on attend désormais de voir tout cela en mouvement.

Il reste aussi à connaître d’autres détails comme le prix de cette nouvelle version, ses possibles modifications de gameplay (que certaines rumeurs mentionnaient), ainsi que sa date de sortie. Il est tout à fait possible que cette sortie soit imminente, si l’on en croit les derniers bruits de couloir. C’est donc peut-être dès cette semaine que vous replongerez dans ce quatrième épisode, sans doute sur PC, Xbox Series (via le Game Pass), et probablement PS5 en attendant de voir si d’autres plateformes sont annoncées.