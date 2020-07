The Dark Pictures: Little Hope sortira finalement le 30 octobre

La crise sanitaire mondiale a causé de nombreux délais dans l’industrie, dont celui de The Dark Pictures: Little Hope, qui devait initialement sortir durant l’été. Les développeurs ont ainsi précisé que le jeu arriverait dans l’automne, et donnent aujourd’hui une date plus précise.

Juste à temps pour Halloween

C’est donc le 30 octobre prochain que The Dark Pictures: Little Hope viendra nous coller une peur bleue sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Pour fêter cette annonce, le titre s’offre une tout nouveau trailer, qui nous en dit un peu plus sur les protagonistes du jeu et sur la menace macabre qui plane sur eux dans la ville de Little Hope. Comme son prédécesseur, cet épisode mettra l’accent sur l’importance de vos choix pour sauver ou non les membres de votre groupe.