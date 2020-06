The Dark Pictures : Little Hope est retardé et sortira cet automne

Deuxième volet de la série anthologique The Dark Pictures, Little Hope avait été annoncé dans un premier temps pour une sortie estivale, à l’image de Man of Medan. Mais la pandémie mondiale a une nouvelle fois contrarié les plans des développeurs, contraints de repousser la sortie du titre.

Un retard de quelques semaines

Bandai Namco et Supermassive Games ont donc pris la parole sur ce retard, en précisant que le jeu ne sortira pas cet été mais cet automne.

Etant donné que l’on avait pas de date précise, on ne sait pas si le retard est si important que cela. Pete Samuels, CEO du studio, s’est exprimé sur le sujet, en précisant que tout cela était pour permettre la sécurité sanitaire des employés :

« Nous arrivons maintenant à travailler efficacement à la maison depuis quelques temps, avec l’équipe entière qui est prête à livrer les meilleurs jeux possibles. Avec cela en tête, il repose sur moi la tâche d’annoncer que Little Hope verra sa date de sortie en été reportée, pour maintenant viser l’automne 2020. »

Rendez-vous donc cet automne pour votre dose de sueurs froides sur The Dark Pictures : Little Hope, prévu sur PC, PS4 et One.