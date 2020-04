The Dark Pictures : Little Hope sortira cet été sur PC, PS4 et Xbox One

Officialisé il y a un peu plus d’un mois, The Dark Pictures : Little Hope sortira l’été prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, soit environ un an après l’épisode Man of Medan.

La chasse aux sorcières est ouverte

Ce nouvel opus permettra de diriger quatre étudiants accompagnés de leur professeur, dont l’un d’eux est incarné par l’acteur britannique Will Poulter (Midsommar, Black Mirror: Bandersnatch, Le Labyrinthe) (image en bas à droite). Le groupe se retrouve piégé dans le petit village de Little Hope par un mystérieux brouillard. Il doit trouver un moyen de s’échapper tout en affrontant les visions du passé qui hantent les lieux, touchés par la chasse aux sorcières en 1692.

En plus de retrouver Pip Torrens dans le rôle du conservateur (image en bas à gauche), personnage omniscient de la licence, les joueurs pourront profiter du titre à plusieurs en ligne et hors-ligne mais aussi avoir accès aux modes Theatrical Cut et Curator’s Cut. Ce dernier sera disponible en avance si vous précommandez le jeu développé par Supermassive Games.

The Dark Pictures : Little Hope sera disponible cet été sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.