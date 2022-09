The Callisto Protocol : Glen Schofield épinglé sur les réseaux sociaux pour un tweet valorisant la culture du crunch

Présent lors la Gamescom 2022, The Callisto Protocol est sans aucun doute un des jeux les attendus de cette fin d’année. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les récentes informations partagées via la nouvelle séquence de gameplay montrée lors de l’Opening Night Live ainsi que les previews et interviews proposées par la presse n’ont pas déçu le public.

Cependant, il semblerait que le sans-faute du titre en matière de communication ait cessé. Le week-end dernier, Glen Schofield, le directeur du projet et PDG de Striking Distance Studios, a été épinglé et critiqué sur les réseaux sociaux pour la publication d’un tweet valorisant la culture du crunch. Un message qui a été supprimé dans la foulée mais pas assez rapidement puisqu’il a notamment été vu par un certain Jason Schreier.

Glen Schofield tente d’éteindre l’incendie qu’il a lui-même allumé

This, from a studio head, is crunch culture defined. Of course nobody is “forced” to work insane hours. But imagine the reduced bonuses and lack of promotion opportunities if you don’t? “You do it because you love it.” Weaponized passion. This is why people burn out of gaming pic.twitter.com/seyE7tkPuf — Jason Schreier (@jasonschreier) September 3, 2022

D’après la capture relayée par le journaliste de Bloomberg et le site GamesIndustry, en réponse à une question lui demandant pourquoi la communication autour du jeu d’horreur et de survie n’était pas plus intense, Glen Schofield a répondu ceci :

« Je ne parle du jeu que pendant un événement. Nous travaillons 6-7 jours par semaine, personne ne nous force. Épuisement, fatigue, COVID mais nous travaillons. Bugs, glitches, correctifs de performances. 1 dernier passage audio. Des journées de 12-15 heures. C’est ça le jeu vidéo. C’est travailler dur. Déjeuner, dîner de travail. Tu le fais parce que tu aimes ça. »

Très vite, ces propos ont, sans surprise, commencé à provoquer un véritable tollé sur la toile à l’heure où la culture du crunch au sein de l’industrie est de plus en plus pointée du doigt ces dernières années, notamment en raison des dangers que cette « façon de travailler » représente pour la santé des développeurs.

Face au début d’incendie qu’il a lui-même déclenché, le patron du studio américain a supprimé son message et tenté de désamorcer la situation en en postant un nouveau quelques heures plus tard :

« Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis passionné par les personnes avec qui je travaille. Plus tôt, j’ai tweeté à quel point j’étais fier des efforts et des heures que l’équipe y consacrait. C’était une erreur. Nous valorisons la passion et la créativité, pas les longues heures. Je suis désolé que l’équipe soit tombée sur ça. » Reste maintenant à savoir si cela parviendra à convaincre les plus sceptiques.

Anyone who knows me knows how passionate I am about the people I work with. Earlier I tweeted how proud I was of the effort and hours the team was putting in. That was wrong. We value passion and creativity, not long hours. I’m sorry to the team for coming across like this. — Glen A. Schofield (@GlenSchofield) September 3, 2022

Dans tous les cas, espérons qu’il s’agissait bien d’une grosse bourde de la part de Glen Schofield et que la conception de The Callisto Protocol se déroule dans les meilleures conditions possibles jusqu’à sa sortie prévue le 2 décembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.