The Callisto Protocol : Notre interview avec Glen Scofield, PDG de Strike Distance Studios

Extrêmement attendu de toute part, The Callisto Protocol se fait toujours désirer. En prévision de sa sortie prochaine le 2 décembre, et lors de cette gamescom 2022, nous avons eu l’immense plaisir d’interviewer Glen Scofield, le PDG de Strike Distance Studios et aussi papa de Dead Space.

L’envers du décor du développement et l’affaire PUBG

Pouvez-vous nous parler de votre parcours, de ce qui a conduit à la création de Strike Distance Studios et votre approche avec Krafton ?

Glen Scofield : Après Sledgehammer Games, je voulais faire quelque chose de différent. J’ai été pendant 10 belles année sur Call of Duty, mais je voulais fonder mon propre studio. J’ai donc commencé à regarder autour de moi, à parler à de grands éditeurs et à des gens de l’industrie, et je n’ai même pas pensé à PUBG à ce moment là. Mais un de mes amis qui dirige un autre studio m’a dit « j’ai entendu dire que les gars de PUBG essayaient de te joindre ». Mon agent les a donc contactés pour faire une réunion, et j’ai vraiment apprécié ma première rencontre avec eux et les autres réunions que l’on a fait par la suite, ils ont dit les bonnes choses. Vous savez, je me fiche de savoir si c’est la plus grande entreprise du monde, peu importe, je voulais juste une entreprise qui laisse ma créativité s’exprimer en premier, et que l’entreprise dirige son business.

À propos du Level-design de The Callisto Protocol, devons-nous nous attendre à des niveaux linéaires, ou plus ouverts ?

Glen Scofield : C’est plus ou moins une histoire linéaire. Vous pouvez progresser et vous perdre dans des niveaux sombres avec des choses cachées dans l’ombre. Mais même si je dis linéaire, vous aurez des parties où vous devrez savoir où aller, et vous aurez quelques aller-retours dans les niveaux. Il y aura également des moments où vous allez courir car des monstres seront après vous donc vous serez un peu désorienté, mais ce sera à vous de retrouver correctement votre chemin. Également, vous aurez à disposition une lampe torche pour avancer dans les niveaux, vous pourrez aussi l’éteindre mais il n’y a aucune raison de le faire n’est-ce pas ? Vous allez vouloir ça ! Et vous savez, nous essayons vraiment de créer un jeu d’ambiance.

Peut-on s’attendre à voir Jacob Lee parler beaucoup plus qu’un Isaac du premier Dead Space ?

Glen Scofield : Il parle beaucoup plus que dans Dead Space ! Nous avons presque une heure de cinématiques tout au long du jeu. Il y a également ce que nous appelons événements scénarisés, qui peuvent inclure le personnage principal ou non et leurs petites vignettes quand ils font quelque chose de spécial. Nous en aurons plus de 100 comme ça dans le jeu donc il y a beaucoup de narration dans The Callisto Protocol. Mais bien évidemment, il n’y aura pas de tensions durant tout le jeu. Car j’ai entendu dire que des personnes trouvaient Dead Space trop effrayant, qu’ils ne pouvaient pas le finir, mais qu’ils ont adorés ça. Et je ne veux pas que ce cas de figure arrive sur The Callisto Protocol. Du coup, vous aurez aussi des moments où vous n’aurez pas à avoir peur. C’est comme si j’étais dans une pièce et que je parlais à quelqu’un d’autre.

Auparavant, The Callisto Protocol était situé dans l’univers de PUBG mais maintenant ce n’est plus le cas. Est-ce que PUGB Corp a accepté le changement facilement ?

Glen Scofield : Au tout début, quand je me suis assis avec C.H. Kim, il avait ce grand plan de construire un univers pour PUBG. Et je pense d’ailleurs qu’il est toujours en train de le construire correctement. Et à un moment, il m’a demandé si je ne pouvais pas mettre l’histoire de The Callisto Protocol dans l’univers de PUBG mais dans un futur lointain et sur une autre planète. Je lui ai dit que c’était une très bonne idée, et que nous allions essayer de faire ça. Mais plus nous commencions à concevoir le jeu, et plus nous nous sommes rendu compte que nous devions être indépendants, comme si intégrer PUBG dans notre jeu n’avait plus aucun sens. Du coup, je suis allé parler à C.H. Kim [NDLR : aujourd’hui PDG de Kraftong], et il m’a demandé ce que je voulais vraiment faire. Je lui ai donc dis de laisser tomber cette idée, car cela allait rendre les gens totalement confus.

Entre gameplay, easter eggs et exclusivité

Parlez-nous du Gore Engine ! Comment avez-vous travaillé dessus et pourquoi y avez-vous mis autant d’efforts ?

Glen Scofield : Nous avons mis nos efforts dans quelques choses mais l’une des choses que nous avons comprises était qu’un de mes amis bossant sur Call of Duty est probablement le meilleur ingénieur de l’industrie, et je l’ai convaincu de travailler avec nous. Mais il vit en Espagne donc, je lui ai construit un petit studio pour lui afin qu’il puisse travailler dans les meilleures conditions. Clairement, nous voulons que les meilleurs ingénieurs d’Europe travaillent pour nous, mais l’équipe du rendu a fait un personnage principal incroyable. Ils ont également travaillé sur le Gore system, le ray-tracing… Ces gars sont juste brillants. Nous avons investi dans cela deux ans durant et vous savez, nous ne tuons pas des humains ici mais des monstres. Donc oui, c’est amusant de les briser en morceaux, de leur couper les jambes ou les bras, et c’est beaucoup plus profond qu’un Dead Space disons. Et des fois, vous allez avoir un monstre qui, après lui avoir tiré dans la tête, va vous cracher des trucs par son cou. Nous avons vraiment utilisé notre imagination sur ça.

Nous avons vu que nous aurons un DLC centré sur l’histoire après la sortie de The Callisto Protocol uniquement sur PlayStation. Pouvez-vous nous en dire plus ? Est-ce que ce sera une suite ou plus un préquel ?

Glen Scofield : Ce ne sera pas un gros DLC, seulement quelques heures de jeu. Mais pour le contenu nous ne savons pas, il est possible que cela change car nous n’avons pas encore totalement fini le développement du jeu. Sachez cependant que nous aurons beaucoup plus d’histoires à raconter. Mais pour le côté exclusif, ce ne sera pas forcément le cas étant donné que le jeu sortira sur toutes les plateformes : PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.

Nous avons pu voir sur le trailer et la présentation qu’il y aura un peu d’infiltration. Est-ce qu’il y en aura beaucoup ? Devrons-nous nous la jouer discret parfois ?

Glen Scofield : En fait, l’infiltration sera plus une option. Donc si vous voulez le faire vous pouvez, mais il y aura des moments où ce sera forcément plus difficile d’utiliser cette voie là. Il y aura juste un seul niveau où vous devrez y aller en mode discrétion. En effet, vous aurez des créatures aveugles sur les murs pouvant vous entendre. Il faudra à ce moment là être très discret car ces monstres sont vraiment très durs à tuer.

C’est quand même marrant de voir que Dead Space sortira quelques semaines après The Callisto Protocol. Qu’en pensez-vous ?

Glen Scofield : Vous savez, depuis que j’ai créé la licence, je ne veux pas qu’elle échoue, n’est-ce pas ? Je leur souhaite bonne chance. J’avais l’habitude quand j’étais jeune, d’avoir un esprit de compétition et je les détestais. Maintenant en vieillissant, je me rends compte qu’on s’encourage les uns des autres, chaque équipe de développement le fait. Et c’est justement parce que nous avons eu de grands développeurs qui s’encourageaient à créer les meilleurs jeux. Je suis de tout cœur avec eux. Je veux qu’ils le fassent bien. Je veux que nous fassions mieux également.

Nous avons pu voir que quelques fans ont pu trouver des easter eggs liés à Dead Space dans le trailer d’annonce est-ce vraie ? Nous avons par exemple IC Was Here, JC Was Here Too… Est-ce réellement un easter egg ? Peut-on s’attendre à en avoir plus ?

Glen Scofield : Il y aura quelques easters eggs comme PUBG notamment, où nous avons mis quelques petites choses maintenant nous en sommes débarrassés [NDLR : de l’univers PUGB]. Vous en trouverez de différentes sortes dont des trucs plutôt cool sur Dead Space, mais pas beaucoup.

Êtes-vous ouvert à faire d’autres jeux dans l’univers de The Callisto Protocol ? Ou est-ce que ce sera un seul jeu avant de partir sur un tout autre univers ?

Glen Scofield : Oui bien sûr je veux faire une nouvelle franchise avec The Callisto Protocol. Nous avons déjà des idées que nous n’avons pas eu le temps de mettre dans celui-ci mais que nous mettrons dans le prochain, et même quelque chose de plus grand que le jeu que nous avons actuellement. En gros, nous voudrions faire quelque chose de complètement différent sur le prochain jeu.

Dernière question ! Avez-vous une anecdote ou une histoire rigolote à nous partager à propos du développement de The Callisto Protocol ?

Glen Scofield : En voici une. Nous avions 60 personnes qui travaillaient dans un bureau temporaire. Nous construisions notre studio à la pointe de la technologie contenant un studio de motion capture que nous déplacions. Neuf jours plus tard, le Covid arrive et nous n’avons pas pu emménager pendant plus de deux ans. Du coup, la plupart des gens n’étaient forcément plus au bureau, et venaient trois fois par semaine. En tout cas, ça a changé notre façon de travailler, mais sachez que nous avons, pendant le Covid, embauché plus de 120 personnes supplémentaires. L’équipe n’a jamais cessée de travailler. Nous avons même commencé à cette époque à travailler via Zoom en seulement une semaine. Et d’ailleurs, tout le monde, à l’époque Covid, avait reçu le matériel nécessaire en moins de deux semaines. Nous avions donc continué à travailler alors que pas mal de jeux ont été repoussés entre-temps. D’ailleurs, je suis très fier de l’équipe et je pense parce que nous avons beaucoup d’excellent vétérans, ce qui est important.

Nous remercions chaleureusement Glen Scofield d’avoir répondu à nos questions. Si vous voulez avoir des infos supplémentaires concernant The Callisto Protocol, vous pouvez lire notre article sur ce que nous avons pu voir du soft.

The Callisto Protocol sortira le 2 décembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.