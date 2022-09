The Callisto Protocol : Nous l’avons vu longuement, ce qu’il faut savoir sur le titre du papa de Dead Space

Plus de deux ans après sa première annonce officielle lors des Game Awards de 2020, The Callisto Protocol, développé par Striking Distance Studio et dirigé par le papa de Dead Space qu’est Glen Scofield, n’est plus très loin d’arriver sur PC et consoles. Le soft sortira le 2 décembre prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et le bougre s’est laissé approcher durant la gamescom, via une vidéo de gameplay d’une vingtaine de minutes que nous avons pu voir sur place, commentée par les développeurs. Voici ce qu’il faut globalement retenir du titre.

Une atmosphère inquiétante et efficace

Avant toute chose, et comme nous avons pu le dire dans notre vidéo sur The Callisto Protocol, voire lors de notre interview avec Glen Scofield himself, la production de Striking Distance Studios ne sera pas situé dans l’univers PUBG comme cela a été annoncé au début. En effet, afin de ne pas dérouter ou induire en erreur les joueurs et les joueuses, The Callisto Protocol sera bel et bien un jeu totalement indépendant avec son propre lore. De quoi rendre les choses on ne peut plus claires, et la démo de 20 min qui nous a été présentée nous a permis d’avoir un aperçu global de ce que sera l’ambiance du soft.

Force est d’admettre que le titre arrive finalement assez bien à jongler entre moments de tension et phases un peu plus calmes, où vous ne risquerez pas de vous faire surprendre par une créature. Il s’agit certainement là d’une volonté des développeurs de rendre le jeu accessible pour chaque joueur, étant donné que l’on rappelle que Dead Space premier du nom était relativement effrayant à l’époque.

De l’upgrade, de l’infiltration, et un gameplay vraiment efficace

Mis à part son ambiance pesante tout en restant équilibrée dans l’ensemble, The Callisto Protocol proposera évidemment des gunfights à la manière d’un Dead Space et son »démembrement tactique » de l’époque. En somme, vous pourrez, avec votre pétoire, couper les parties du corps des ennemis, mais pas que. En effet, si vous ne tuez pas le monstre à temps, vous verrez des tentacules sortir du bougre, et ce dernier mutera et sera ainsi plus résistant. Outre le fait de pouvoir démembrer les ennemis, il y aura également ce paramètre à prendre en compte. Notez que pour l’histoire, nous n’en savons pas plus si ce n’est que l’on incarnera Jacob Lee, prisonnier d’une planète nommée Callisto, où il ne se passe pas vraiment des choses très catholiques.

Pour ce qui est des armes, The Callisto Protocol adoptera également un système à la Dead Space pour tout ce qui est améliorations. Via des Callisto crédits, vous aurez la possibilité d’upgrader la plupart de vos outils, et les voir s’imprimer directement sous vos yeux via la machine prévue à cet effet. Cela permettra au moins d’avoir une belle panoplie d’armes, semblant bougrement efficaces contre les différentes créatures à affronter dans The Callisto Protocol.

Concernant les mécaniques de gameplay, Jacob Lee pourra également utiliser avec son gant une sorte de stase à la Dead Space. Il pourra ainsi faire venir les ennemis à lui, puis les projeter violemment sur un élément du décor, et ainsi les éliminer instantanément. Par exemple, la phase de gameplay nous montrait Jacob expédier des créatures directement dans une broyeuse. Cet élément de gameplay pourra s’avérer assurément fun, sous réserve qu’il ne soit pas non plus dans l’abus. Nous avons également pu voir des séquences où nous devions éviter quelques obstacles en mode glissade dans les conduits d’une sorte de station d’épuration. Il n’y a pas à dire, notre héros devrait varier les expérience de jeu.

Côté monstres, nous avons pu en voir de différentes sortes. Ces derniers paraissaient de plus en plus coriaces, et d’autant plus avec le système de mutation. Le corps à corps sera aussi présent avec quelques armes, et aussi le fameux écrasement propre aux Dead Space, afin de vérifier que les créatures au sol sont vraiment mortes. Dans un gameplay similaire à la recette de Visceral Games, The Callisto Protocol semble moderniser et embellir la jouabilité présente chez la concurrence, et pour le meilleur de ce que nous avons pu en voir. De même pour la direction artistique qui nous a semblé vraiment maitrisée, avec une bonne mise en scène sur la démo présentée, et quelques panoramas spatiaux plutôt jolis.

Quelques easter eggs et le point sur le DLC après sa sortie

Bien évidemment, The Callisto Protocol, ce sera aussi des easters eggs à gogo. Enfin, à gogo pas tellement, dans la mesure où nous en aurons éventuellement quelques uns de ci de là faisant référence à PUBG voire Dead Space, mais cela ne devrait pas trop être envahissant, comme nous l’a bien expliqué Glen Scofield dans de notre interview à la Gamescom.

Ce sera donc relativement léger, et un DLC débarquera, on le rappelle, après la sortie de The Callisto Protocol. Difficile d’en savoir plus sur sa teneur pour le moment, ni sa chronologie, mais cela devrait visiblement durer quelques heures, sans que nous en sachions plus, car le contenu peut être amené à changer. C’est pourquoi Glen Scofield n’a pas voulu en dire plus à son sujet, le titre n’étant pas encore totalement terminé pour l’heure, même si la mention gold ne saurait, on l’espère, pas trop tarder.

The Callisto Protocol sortira officiellement le 2 décembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.