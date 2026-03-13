The 9th Dragon : un beat’em up annoncé dans le Kowloon des années 80

Un beat’em up brutal dans la ville de Kowloon

The 9th Dragon se déroule dans le Hong Kong des années 80, au cœur de la mythique Citadelle de Kowloon (Kowloon Walled City), un quartier très peuplé réputé pour son architecture labyrinthique et sa criminalité. On y incarne Rookie, une nouvelle recrue d’une unité d’élite de la police envoyée au cœur de cette ville hors de contrôle.

Notre héros opère sous les ordres de Mei, une officière expérimentée ayant des liens étroits avec le milieu criminel. Ensemble, ils devront naviguer dans une ville dominée par les gangs, la corruption et les alliances changeantes. Le gameplay prend la forme d’un « beat’em up brutal et tactique », mêlant des combats au corps-à-corps et le maniement de divers armes tels que des armes à feu et des armes lourdes.

Les affrontements se déroulent souvent dans des espaces très étroits (appartements, ruelles, couloirs), ainsi le positionnement et la gestion de l’endurance des ennemis seront essentiels. Il sera également possible d’exploiter l’environnement pour prendre l’avantage. L’un des éléments centraux de The 9th Dragon repose sur de nombreuses décisions lors de l’aventure. Plusieurs choix moraux seront proposés (épargner ou éliminer des ennemis, rendre ou garder l’argent d’une quête ect.) pour vous aligner en tant que héros ou anti-héros.

Ces décisions influenceront la trajectoire de Rookie et l’équilibre des pouvoirs dans la ville, ce qui mènera logiquement à plusieurs dénouements possibles. La Citadelle de Kowloon sera également un terrain d’exploration dense selon le studio. Il sera possible de grimper sur les toits, de se déplacer via des câbles et des tyroliennes, ou encore ouvrir des passages cachés.

Le jeu proposera une durée d’environ 10 heures pour la campagne avec 20 types d’ennemis différents et 8 boss uniques. De plus, chaque adversaire disposera de son propre style de combat, de ses armes et de ses capacités. Les niveaux pourront également être rejoués afin d’expérimenter différentes décisions et d’explorer les multiples chemins narratifs.

The 9th Dragon est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC (via Steam et Epic Games Store). Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été communiquée.