Test Les Sims 4 Amour Fou : Toutes les nouveautés de l’extension

L’amour brille sous les étoiles

Officialisé à la fin du mois de juin, Les Sims 4 Amour Fou nous parle d’amours, de batifolages, de rencards et de parties de jambes en l’air. L’objectif est clairement affiché dans son titre : développer les relations entre les Sims, principalement amoureuses, pour donner un peu de relief à nos potentiels couples. Ainsi, si on y retrouve la traditionnelle nouvelle carte et quelques archétypes habituels que l’on retrouve sur chaque extension, l’ensemble est sous le signe de l’amour. Avec un grand A.

Bienvenue dans le monde romantique de Ciudad Enamorada. Aux airs de Mexique, cette ville qui pue l’amour à chaque coin de rue, se compose, comme d’habitude, en trois parties :

Premièrement le quartier de Nuevo Corazôn , la partie dynamique de la ville pour ceux qui aiment sortir, faire la fête et faire des rencontres. Vous y rencontrerez peut-être votre âme sœur en journée à la salle de sport ou en soirée dans la boite de nuit.

Et enfin le dernier quartier et pas des moindres, Vista Hermosa avec son bar à cocktails, son mur de l'amour pour vous déclarer à votre bien-aimé et aussi son motel Beso Rapido, ouvert 24h/24.

Evidemment, cette extension va se focaliser principalement sur les rencards en apportant une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de d’organiser un rencard. A la différence du déjà existant « proposer un rencard », celui-ci va se tourner davantage sur les activités à faire pendant votre rencard. Vous pourrez choisir un rencard « pour mieux se connaitre » ou alors « rencard romantique ».

Pour le premier, comme son nom l’indique, il s’agira pour deux Sims de faire connaissance à l’aide de plusieurs activités proposées. Avec un minimum de trois à sélectionner, vous pourrez choisir parmi 26 activités différentes : avoir des interactions romantiques, admirer les étoiles ou les nuages, faire des jeux de société ou plutôt danser, manger etc. Pour cette dernière option, sachez qu’il est possible via votre téléphone portable (ou un ordinateur), de commander des boites de chocolats ou autre que vous pourrez partager avec votre amoureux ou amoureuse, via « acheter des objets romantiques ». Notez qu’il est possible de sélectionner toutes les activités pour un seul rencard.

Il existe également un troisième type de rencard que vous pourrez choisir, il s’agit de « rencard de réparation de la relation ». J’espère que vous n’en arriverez pas là, mais si votre relation bat de l’aile, sachez que vous pourrez recoller les morceaux pendant ce rencard. Si vos rencards sont très concluants et que vous passez à la vitesse supérieure, il est possible de faire crac-crac dans de nouveaux endroits, notamment le placard à balais.

Et bien sûr, n’hésitez pas à faire un tour en mode construction pour y découvrir les nouveaux meubles : vous aurez du choix pour réchauffer l’atmosphère, comme par exemple, avec la malle de déguisements, les jeux de fête, les nouveaux types de lit ou encore les couvertures romantiques. Avec ces dernières il sera possible de regarder le ciel avec votre partenaire ou encore faire un pique-nique.

A vous les disquettes

Vous êtes trop timides pour aborder les autres Sims ? Aucun problème avec l’application de rencontre « le Coin de Cupidon ». Accessible via votre téléphone portable ou votre ordinateur, cette application vous proposera plusieurs profils en fonction de vos préférences, modifiables via Création du Sim. Il vous sera possible de mettre des profils en favoris, contacter ces personnes et leurs proposer un rencard. Vous pourrez mettre en favoris au maximum 15 profils et interagir avec maximum 3 Sims par jour : eh oui, il ne faut pas abuser des bonnes choses voyons. Et si vous n’avez pas de coups de cœur, ne vous inquiétez pas vous pourrez actualiser les profils toutes les 12 heures. D’ailleurs, si vous aimez les surprises, les rencards à l’aveugle sont également possibles ! Une chouette idée !

Un date de prévu ? Comment s’habiller ? Le traditionnel « je n’ai rien à me mettre » ? Pas de panique, de nouvelles tenues et accessoires font leur apparition avec cette nouvelle extension. Une nouvelle coupe de cheveux et une touche de mascara et vous ferez tomber plus d’un Sim sous votre charme. Si vous souhaitez ajouter un petit quelque chose à votre look et que vous le souhaitez pour toutes vos tenues, une nouvelle fonctionnalité vous permet de cocher directement pour quel type de tenue vous souhaitez l’ajouter. Un gain de temps non négligeable. Et il faut avouer que c’est une option de confort appréciable.

Tu ne me quittes pas, tu me laisses juste partir

Pour vous aider dans votre recherche de l’amour, vous pourrez acquérir la compétence romantique. Avec celle-ci, vous pourrez vous présenter de façon romantique et flirter avec succès plus fréquemment. Puis au fur et à mesure que vous la développez, vous pourrez par exemple : scruter les Sims dans la pièce afin de repérer les personnes correspondantes à vos critères, embrasser tendrement votre partenaire dans le cou ou encore chuchoter à propos de vos désirs.

En plus de cela, deux nouvelles aspirations font leur entrée, qui sont bien sûr logées dans la catégorie amour :

Partenaire modèle : afin de la valider il vous faudra par exemple avoir au moins 2 partenaires ou encore aller à 3 rencards avec un ou une partenaire.

Bien sûr vous aurez également la possibilité de choisir entre deux nouveaux traits de caractère : « prudent en amour« , où l’on prend le temps avant de se lancer dans une relation, et « a un cœur d’artichaut », pour les personnes qui tombent souvent amoureux et expriment ouvertement ses sentiments. Evidemment, vous ne pourrait pas sélectionner ses deux traits pour un seul et même Sim.

Une extension plus inclusive

De plus, dans Création du Sim, de nouvelles fonctionnalités sont possibles au niveau du choix de l’identité du Sim. En effet, en choisissant le sexe du Sim vous pouvez également choisir s’il a un corps féminin ou masculin, de même que pour les préférences vestimentaires, son orientation sexuelle et ses limites amoureuses. Ces options seront déterminées par défaut, n’hésitez pas à les modifier à votre guise. Par ailleurs, certaines de ces nouveautés sont présentes dans une mise à jour gratuite qui développe l’inclusivité. Comme promis, nous avons désormais la possibilité de créer des Sims polyamoureux et de jouer comme on le souhaite sur leur type de relation.

Si vous créez deux Sims et qu’ils entretiennent une relation d’époux, de fiancé ou de partenaire, sous-entendu, relation libre, vous pourrez choisir la dynamique amoureuse de cette relation : torride, tendue, instable ou encore saine. Et après les préférences aime/n’aime pas de votre Sim, vous pourrez aussi lui choisir ses préférences en amour et tue-l’amour parmi 6 catégories : mode de vie, caractéristiques, styles d’amour, couleur de cheveux, couleur de la tenue ou encore mode. Avec un maximum de 50 préférences à choisir, vous avez de quoi faire ! Toutes ces mécaniques accessibles au moment de la création de votre ou vos Sims ajoutent énormément de possibilités et de profondeurs au jeu.

Si vous souhaitez aider les autres dans leur recherche de grand Amour et partager vos conseils et expériences, sachez qu’il est possible de choisir la carrière consultant en amour. Cela aboutira par la suite aux choix de branches professionnelles suivantes : thérapeute de couple et entremetteur.

Avec Les Sims 4 Amour Fou, la simulation de vie développe les relations sentimentales et les possibilités amoureuses. Si l’on regrette une nouvelle fois le prix affiché et un nouveau contenu légèrement moindre que pour certaines précédentes extensions, on profite tout de même de nouveautés qui viennent réellement bouleverser notre quotidien, complété par une mise à jour gratuite qui inclue des nouveautés attendues par la communauté. Difficile de bouder notre plaisir, surtout quand cette extension ajoute une réelle profondeur sur l’une des composantes les plus importantes du jeu : les relations.