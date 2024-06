Les Sims 4 Amour Fou est une nouvelle extension torride sur la drague, les rencontres et faire crac-crac, les nouveautés

Une extension qui fait monter la chaleur

Si les relations amoureuses, les rencontres et la possibilité d’aller un peu plus loin qu’un simple flirt existaient déjà dans l’aventure, Les Sims 4 veut passer à la vitesse supérieure avec son prochain contenu payant. Le pack d’extension Amour Fou vient d’être annoncé et comme son nom l’indique, celle-ci va mettre en avant l’amour. Le vrai amour. Enfin, selon vos règles. Après le thème de la location, on part sur totalement autre chose.

Du simple batifolage aux soirées romantiques en passant par des nuits torrides, ce nouveau pack apporte de nouvelles possibilités pour vos Sims. On y retrouve ainsi toute une panoplie de nouveaux objets et de nouvelles tenues à porter, passant par des déguisements et autres joyeusetés pour pimenter vos soirées, ainsi que de nouvelles interactions avec un nouveau baiser, une danse sensuelle et trois nouveaux endroits pour faire l’amour.

On nous parle aussi de dynamiques amoureuses qui vont se développer entre les Sims, à savoir :

La dynamique “Saine“, qui correspond à deux Sims qui s’aiment vraiment et qui se le montrent par leurs actions amicales et romantiques.

La dynamique “Torride“ désigne une relation entre deux Sims basée sur l’intimité physique.

La dynamique “Tendue“ concerne deux Sims qui ont encore un lien amoureux mais qui ne sont pas bien ensemble et interagissent de façon méchante.

La dynamique “Imprévisible“ fait référence aux relations amoureuses avec une alternance de disputes et d’harmonie ; ces Sims peuvent être en plein conflit, puis s’embrasser et se réconcilier une minute après.

L’arrivée d’une application de rencontres

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on retrouve une application de rencontres. Appelé Le Coin de Cupidon, celle-ci reprend le concept d’un Tinder pour trouver des personnes avec qui discuter. On peut faire son profil, organiser des rencards, choisir un lieu et des activités, et tenter de trouver d’autres Sims célibataires pour espérer trouver l’amour ou simplement passer un bon moment au lit.

Qui dit nouvelle extension, dit également nouveau lieu. Bienvenue à Ciudad Enamorada, une nouvelle ville décrite comme idéale pour les rencontres romantiques. Celle-ci est divisée en trois quartiers, avec Vista Hermosa, le quartier central avec ses zones de balade, Plaza Mariposa qui est situé dans une banlieue résidentielle et Nuevo Corazón, avec sa zone de gratte-ciel et ses endroits calmes.

A cela s’ajoutent d’autres petites particularités, comme une compétence Romantique qui peut se développer à force d’interagir, ce qui permet de débloquer de nouvelles interactions, comme un baiser dans le cou. Les attirances sont développées en fonction de leur compatibilité (ou incompatibilité) et on a l’arrivée de deux nouvelles aspirations (Partenaire Modèle et Explorateur ou Exploratrice Romantique, deux nouveaux traits de caractère, deux nouvelles peur (Peur de l’intimité et Peur de la solitude) ou la possibilité de faire carrière en tant que consultant en amour.

Quand sortira Les Sims 4 Amour Fou ?

Aussitôt annoncé, aussitôt daté : Les Sims 4 Amour Fou sera disponible le 25 juillet 2024 sur PC via Steam, Epic Games Store et EA App, ainsi que sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Xbox One. Son prix est fixé à 39.99€.