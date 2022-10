Les Sims 5 confirmé sous le nom de code René, Les Sims 4 désormais gratuit

La franchise Les Sims a probablement bercé une partie de votre jeunesse, ou continue encore d’alimenter vos soirées avec le dernier opus en date. Le premier jeu étant sorti en février 2000, cela fait maintenant plus de 22 ans que la licence existe. Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, le studio Maxis et l’éditeur Electronic Arts ont tenu une émission spéciale appelée Behind The Sims Summit. Celle-ci n’avait pas vocation d’annoncer un nouveau jeu mais l’avenir de la série a tout de même été présentée, avec la confirmation d’un nouvel épisode.

Les Sims Projet René

On le savait depuis quelques temps, un nouveau jeu Les Sims est en développement. Les rumeurs s’accumulaient et aujourd’hui, le studio Maxis Games confirme la chose. Pour l’instant, les Sims 5 n’a pas de nom officiel, mais se fait appeler « Project Rene », le projet René dans notre langue. Il s’agit d’un nom temporaire, qui a pour objectif de rappeler le mot Renaissance selon les dires des développeurs.

Malheureusement, pour l’instant, il va falloir se contenter de quelques rapides images et des bribes d’informations : Les Sims « Projet René » est encore au tout début de son développement et sortira pas avant plusieurs longues années. Le studio ne compte pas sortir le jeu avant longtemps, étant actuellement à un stade de développement très peu avancé. On a seulement vu quelques brèves séquences, où la personnalisation a l’air hyper poussée avec de nombreux choix de coloris pour les meubles et des dispositions libres pour les poser.

Ce nouveau jeu Les Sims va aussi changer de formule : si le titre sera toujours jouable en solo, il y aura une grande place pour les échanges sociaux, avec la possibilité de jouer et de partager ses créations avec d’autres joueurs. Par exemple, on pourra travailler ensemble sur la décoration d’une pièce et la partager aux autres joueurs. Cela sera optionnel, il est toujours possible de jouer en solitaire, mais la phase d’achat et de construction peut devenir une fonctionnalité multijoueur, en partageant ses créations en ligne ou à ses amis.

Autre changement majeur, il sera possible de jouer simultanément sur plusieurs appareils lorsque l’on est en mode construction. Ce fût très bref, mais dans l’émission, nous avons pu voir un développeur décorer la pièce de sa maison à la souris, avec de passer sur son smartphone pour déposer un autre objet dans la pièce. Les changements se faisaient ainsi en même temps sur les deux appareils.

Ce futur jeu, que l’on nommera Les Sims 5 en attendant le nom officiel (ou le Projet René) ne sortira pas avant plusieurs années. Aucune période de sortie ni plateforme n’ont été évoquées. Vous pouvez revoir la séquence à 28 minutes et 12 secondes sur le replay disponible en bas de l’article en vidéo.

Les Sims 4 est maintenant gratuit

Rien d’inédit puisqu’on le savait déjà depuis quelques semaines, Les Sims 4 passe aujourd’hui free-to-play. C’est-à-dire qu’à partir de ce 18 octobre, les joueurs et les joueuses peuvent jouer gratuitement au jeu sur PlayStation, Xbox et PC. Cependant, il s’agit uniquement du jeu de base, les innombrables extensions et autres packs restent quant à eux bien payants au prix fort. Cela reste tout de même une bonne opportunité pour découvrir le titre sans dépenser un centime dans un premier temps.

Egalement, on apprend que les développeurs ne comptent pas abandonner Les Sims 4 malgré son passage en free-to-play et l’arrivée d’un nouveau jeu. Des packs et des kits sont encore prévus, notamment à travers des mises à jour gratuites, et il y aura également deux packs d’extension majeurs qui sortiront l’année prochaine. Les nourrissons feront aussi leur entrée début 2023. Peu d’images ont été montrées mais on peut s’attendre à de nouvelles informations dans les prochains mois.

Du contenu pour les jeux mobiles

Enfin, le studio n’oublie pas les joueurs et joueuses de ses itérations smartphones, à savoir Les Sims FreePlay et Les Sims Mobiles, avec des récompenses pour célébrer l’anniversaire, notamment une grande variété de tatouages et un ventilateur pour plafond.

Dans plusieurs mois, Les Sims FreePlay accueillera des apparences actualisées avec Préadolescent, Adolescent, Adulte et Sim âgé. L’ajout se fera gratuitement, tout comme l’arrivée de la quête saisonnière annuelle « Noël en héritage » prévue pour décembre avec un nouveau scénario. Début 2023, il sera possible de construire un superyacht de luxe et d’y vivre. Quant au jeu Les Sims Mobile, il sera possible de construire des balcons avec une mise à jour prévue pour les fêtes de fin d’année.