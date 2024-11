Malgré son départ chaotique, Test Drive Unlimited Solar Crown nous emmène à Ibiza pour sa saison 2

Le soleil pour faire oublier les tracas ?

N’y allons pas par quatre chemins : malgré sa situation de départ catastrophique, la révolution attendue pour ce Test Drive Unlimited Solar Crown n’était pas là. Et ce, même si on lui enlève ses soucis de finition. Le problème, c’est que plusieurs longues semaines après son lancement, l’expérience n’est qu’à peine meilleure, bonifiée que par quelques patchs. Pourtant, Nacon, son éditeur, et KT Racing, son studio de développement, y croient encore en annonçant l’arrivée de la saison 2.

Celle-ci est prévue pour le 11 décembre 2024 et apportera une nouvelle zone : Ibiza. Tout comme la zone de base, la ville et sa périphérie ont été recrées à l’échelle 1:1, avec de nouveaux lieux, de nouvelles voitures et un nouveau concessionnaire. Un Solar Pass gratuit y sera aussi intégré, tout comme une progression de clans exclusive à l’île et « d’autres choses encore ».

Difficile d’exprimer un quelconque engouement pour ce nouveau contenu. Si la faible communauté restante pourra apprécier que la roadmap ne soit pas trop bouleversée (et même avancée puisque Ibiza était initialement prévue pour le 24 décembre) et que de nouvelles choses seront à découvrir, elle aurait sans doute apprécié un peu plus de transparence sur l’état du titre et quelques améliorations ou corrections en plus. M’enfin, elle a sans doute encore en travers de la gorge les fameuses « compensations » reçues en guise de dédommagement.