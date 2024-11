Test Drive Unlimited Solar Crown : KT Racing et Nacon dévoilent les « compensations » promises suite à la sortie chaotique du jeu de course

En effet, les développeurs ont visiblement estimé qu’offrir la Porsche 911 Carrera Coupé Adventurer Edition (1986), une « voiture d’exception », et cinq autocollants exclusifs « Pioneers of the Solar Crown » seraient suffisants pour réparer leurs erreurs passées. Malheureusement, ce contenu assez maigre peine à satisfaire le public, d’autant plus qu’il ne sera accessible qu’au début de la Saison 2 qui aura lieu dans « quelques semaines », après avoir atteint le niveau 15 en jeu et que seules les personnes ayant acheté l’édition Gold/Deluxe du titre pourront en profiter. Reste maintenant à savoir si KT Racing et Nacon se montreront plus généreux en fonction de la quantité de retours négatifs reçus suite à cette annonce.

✨ Launch compensation is unveiled:

The Porsche 911 Carrera Coupe “Adventurer” Edition from 1986, along with a pack of 5 ‘Pioneers of the Solar Crown’ stickers, will be given to all Gold Edition players who played the game before October 12th.

This new car will join your Hong… pic.twitter.com/ZY7sStbGtB

— Test Drive Unlimited Solar Crown (@testdrive) November 4, 2024