Test Drive Unlimited: Solar Crown fera chauffer les moteurs dès le 22 septembre 2022

On peut littéralement dire que Test Drive Unlimited: Solar Crown était attendu au tournant lors de la Nacon Connect 2021. Le titre fait partie des jeux les plus attendus du catalogue de l’éditeur, et se fait bien attendre depuis son annonce, avec peu d’images à nous montrer. Heureusement, un trailer a été diffusé aujourd’hui, qui nous montre ainsi le terrain de jeu de cet épisode.

Un opus très attendu qui arrivera à la rentrée 2022

Direction Hong Kong dans ce nouvel opus, où l’on pourra assister à une guerre des clans entre les Streets et les Sharps au sein des rues de la cité. Il faudra choisir l’un de ces clans et évoluer au sein de ce dernier, avant d’affronter vos rivaux.

Cette nouvelle bande-annonce ne nous montre pas grand chose du jeu en lui-même, mais on sait désormais dans quelle genre d’ambiance on évoluera. On nous promet une carte reproduite à l’échelle 1:1, et divers environnement même si l’on sera au sein de Hong Kong.

Si le gameplay s’est montré timide ici, on a au moins au la surprise d’apprendre la date de sortie du titre, fixée au 22 septembre 2022. Test Drive Unlimited: Solar Crown est prévu pour sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur Switch.