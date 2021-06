Tell Me Why est disponible gratuitement durant tout le mois de juin pour fêter le Mois des Fiertés

Tell Me Why est peut-être déjà inclus dans le Xbox Game Pass, mais dès aujourd’hui, il est accessible pour encore plus de monde. Dontnod nous apprend sur le site du jeu que le titre est désormais accessible gratuitement, et ce sur toutes les plateformes, durant une période limitée.

Récupérez le jeu entier gratuitement

Vous pouvez donc dès à présent mettre la main sur Tell Me Why, aussi bien sur PC que sur Xbox One, et ce sans débourser en centime. Il s’agit bien là de l’entièreté du jeu, avec les trois épisodes.

Il est possible de l’obtenir gratuitement à partir d’aujourd’hui et ce jusqu’au 30 juin prochain, afin de fêter le Mois des Fiertés, étant donné que le jeu est forcément lié à la question des représentation des communautés LGBTQIA+.

Une fois récupéré, il sera à vous pour toujours, et pas seulement durant cette période, n’hésitez donc pas à profiter de l’offre sans attendre.